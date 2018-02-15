OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О приходе Ryanair, "евробляхах" и повышении тарифов.

О Ryanair. Украина станет новым направлением для Ryanair, а рейсы сюда начнут выполняться с осени 2018 года.

О крымском газе. Из-за межгосударственным спора с Украиной в международном арбитраже Россия собирается прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны — Одесском.

О земельном моратории. Конституционный суд отказал в открытии дела по запросу 55 нардепов об отмене земельного моратория.

Об авто на еврономерах. В правительстве говорять, что ищут сбалансированное решение относительно машин с еврономерами, которое позволит уравновесить ситуацию.

О повышении тарифов. Ряд облэнерго согласовали рост цен на электроэнергию для своих бытовых потребителей из-за внедрения стимулирующего тарифообразования.

О Насирове. В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова в Кабинет Министров, второй ответчик - Государственная фискальная служба.

Украина – среди наиболее несчастных стран. Украина заняла 7 место в рейтинге "несчастных стран", который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы.

О модернизации инфраструктуры. Министерство экономического развития и торговли рассчитывает привлечь 35 миллиардов долларов, необходимых для модернизации устаревшей украинской инфраструктуры, за счет государственно-частного партнерства.

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Мирослав Продан: Налоговая была обязана проверить Данилюка и сделала это

И. о. председателя ГФС Мирослав Продан рассказал, хватит ли в бюджете средств на ожидаемое повышение минимальной зарплаты, что делать с "евробляхами" и как продвигаются судебные процессы ведомства с крупными налогоплательщиками.