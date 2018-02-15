Ryanair подтвердил выход на украинский рынок

Украина станет новым направлением для Ryanair, а рейсы сюда начнут выполняться с осени 2018 года.

Такую информацию подтвердил в интервью Fly4free главный юрист и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек, передает ЦТС.

На вопрос о том, какая есть очередная страна, куда ранее не летал перевозчик, и где вскоре появится Ryanair, Юлиуш Коморек ответил: "Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине".

На вопрос о том, подтверждает ли он слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину уже осенью одновременно в Киев и Львов, Коморек ответил: "Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали соглашения".

Относительно будущих маршрутов в/из Украины Коморек сообщил, что они не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину.

"Будут определенные изменения в этом расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу", - проинформировал он.

Раньше Омелян уточнил, что ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

Напомним, в июле компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландский лоукост обвинил руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, из-за которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair должен был летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны были быть в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.

Экономическая правда