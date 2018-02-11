OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Об украинской кукурузе, коррупции в портах и ​​Европе без газа.

Об украинской кукурузе. Китайские покупатели отменяют покупку кукурузы из США и переходят к конкурирующему поставщику из Украины. Потому что украинская кукуруза без ГМО и не требует разрешения на переработку.

Об отставке министра финансов. Генпрокурор Юрий Луценко в письме к премьеру Владимиру Гройсману фактически инициировал отстранение Александра Данилюка с должности министра финансов.

О госбанках. Независимые и профессиональные наблюдательные советы появятся во всех госбанках, что станет залогом их прибыльной коммерческой деятельности без политической ангажированности.

О коррупции в портах. НАБУ требует признать недействительным тендерный договор между Администрацией морпортов и николаевской "ООО-шкой" на сумму 712,1 миллиона гривен.

О Европе без газа. Газпром пугает европейцев, что те столкнутся с дефицитом "голубого топлива", если не будут покупать его у Российской Федерации.

О руководстве ПриватБанка. Новый глава правления Приватбанка Петр Крумханзл не исключает привлечения к правлению финучреждения своих бывших коллег. Говорит, что те - специалисты и профессионалы.

О приватизации. Правительство утвердило польский филиал аудиторской компании Ernst&Young советником для подготовки к приватизации "Центрэнерго".