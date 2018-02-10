Наблюдательные советы появятся во всех государственных банках

Hезависимые и профессиональные Наблюдательные советы появятся во всех банковских структурах, принадлежащих государству.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает Укрінформ.

"Главная функция Наблюдательного совета - чтобы банк управлялся без политического влияния, чтобы он работал на исключительно коммерческой основе. Приватбанк - один из первых примеров того, как должна работать новая модель корпоративного управления в государственном секторе: предприятия должны управляться аполитично через профессиональные Наблюдательные советы с ключевым фокусом на получении коммерческих результатов", - отметил Данилюк.

"Потому что государство, если оно владеет предприятием, она это делает для того, чтобы получать прибыль. Это должно касаться очень ограниченного количества компаний, так как остальные должны быть приватизированы", - добавил он.

Он отметил, что уже год наблюдает успешную работу Наблюдательного совета Приватбанка.

"Это является примером для всего государственного сектора и также для банковских структур, принадлежащих государству. Например, два банка, принадлежащих государству, до сих пор не имеют сформированных Набсоветов, что не нормально. Это надо максимально быстро откорректировать", - подчеркнул министр.

Экономическая правда