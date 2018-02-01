Государственная казна увеличилась в 4 раза за месяц

Остаток средства на Едином казначейском счете на 1 февраля 2018 года составил 20,11 миллиарда гривен, что почти в 4 раза больше, чем на 1 января.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Для сравнения, на 1 февраля 2017 года остаток средств на ЕКС составлял 34,87 млрд грн, на 1 февраля 2016 года – 19,72 млрд грн, на 1 февраля 2015 года – 14,62 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017 года входящее сальдо Единого казначейского счета составляло 54,104 млрд грн, но уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок - до 5,099 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

Экономическая правда