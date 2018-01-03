Остатки денег правительства в казне упали до 3-летнего минимума

Сальдо Единого казначейского счета на 1 января 2018 года рухнуло в десять раз.

Об этом сообщает Finclub.

Еще на 1 декабря 2017 года входящее сальдо составляло 54,104 млрд грн, но уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок - до 5,099 млрд грн.

Это означает, что в декабре власть потратила не только текущие доходы (налоги, собранные в декабре) и средства заимствований, но и 49 млрд грн остатков казначейства.

Это минимальный уровень за последние три года. Меньший показатель ЕКС был еще в начале января 2015 года - на уровне 3,008 млрд грн.

В начале 2016 и 2017 годов (по итогам предыдущих бюджетных периодов) остаток ЕКС составлял 9,017 млрд грн и 14,258 млрд грн соответственно.

Напомним, в статье "Скрытые рычаги инфляции. Кто выиграет от ускоренного роста цен" Экономическая правда писала, что план по внутренним заимствованиям для покрытия дефицита госбюджета определен в объеме 99,5 млрд грн за весь 2017 год. За первые десять месяцев он был выполнен лишь на 45,9 млрд грн. Недобор за январь-октябрь составил 39 млрд грн.

Одним из возможных вариантов перекрытия дефицита в статье указывается расходование средств единого казначейского счета для финансирования государственных расходов в конце года.