Все разделы
Укр / Рус

Свободные бюджетные средства будут хранить в долларах

Четверг, 11 января 2018, 15:21
 

Кабинет министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 января.

В частности, Кабмин принял постановление "О внесении изменения в пункт 6 Порядка размещения временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах".

Внесенные изменения предусматривают возможность временно размещать свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

До этого разрешалось размещать бюджетные средства исключительно в гривне.

Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017 года входящее сальдо Единого казначейского счета составляло 54,104 млрд грн, но уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок - до 5,099 млрд грн.

Экономическая правда

Казначейство деньги правительство
powered by lun.ua
Материалы по теме
Казначейство подтвердило, что "деньги Януковича" пошли на дотации аграриям 8 сентября 2017, 15:35
Сумма средств на счете Госказначейства достигла рекордного показателя 1 сентября 2017, 15:55
Долги Донецка перед госбанком погасят за счет государственных средств 21 августа 2017, 11:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте