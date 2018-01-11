Свободные бюджетные средства будут хранить в долларах

Кабинет министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 января.

В частности, Кабмин принял постановление "О внесении изменения в пункт 6 Порядка размещения временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах".

Внесенные изменения предусматривают возможность временно размещать свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

До этого разрешалось размещать бюджетные средства исключительно в гривне.

Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017 года входящее сальдо Единого казначейского счета составляло 54,104 млрд грн, но уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок - до 5,099 млрд грн.

Экономическая правда