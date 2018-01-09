OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об инфляции, росте тарифов и деньгах Януковича.

О росте цен. Инфляция в Украине ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

Об активах Ахметова. Компания "СКМ" подала апелляцию на решение окружного суда Никосии о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов.

О деньгах Януковича. Экс-глава НБУ Сергей Арбузов владел оффшорной компанией Quickpace Limited, которая сейчас принадлежит нардепу Онищенко, и на счетах которой находятся замороженные средства экс-президента Януковича.

О росте тарифов. С января 2018 года тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли на 8-11% в зависимости от региона и поставщика.

Об импорте газа. Украина в первую неделю января 2018 года снизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2% по сравнению с декабрем прошлого года.

О ценах на бензин. Розничные цены на бензины и дизельное топливо выросли на 10-40 копеек за литр.

Об аграриях. В 2018 году местные бюджеты получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, а также 5% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата.

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