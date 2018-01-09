Оффшор Онищенко с "деньгами Януковича" ранее контролировал Арбузов

Сергей Арбузов

Экс-глава НБУ Сергей Арбузов владел оффшорной компанией Quickpace Limited, которая сейчас принадлежит нардепу Онищенко, и на счетах которой находятся замороженные средства экс-президента Януковича.

Об этом говорится в многочисленных постановлениях Соломенского райсуда Киева, которые проанализировал проект "Марлин".

В марте 2016 года детективы НАБУ получили разрешение арестовать многочисленные финансовые документы в офисе народного депутата Александра Онищенко, среди которых также были уставные документы кипрской компании Quickpace Limited.

В частности, по адресу ул. Крещатик, 27б в приемной народного депутата Онищенко были арестованы копии уставных документов Quickpace Limited на английском и греческом языках, Certificate Quickpace Limited, свидетельства компании "Квикпейс Лимитед" заверенные нотариусом Антиповой Т.В., оригинал специальной доверенности от 25.02.2016 "Квикпейс Лимитед" и Справка Quickpace Limited на английском языке от 25.02.2016.

Там же были найдены два соглашения между "А.Р.О. и П.Я.Ф" (аббревиатуры "Александр Романович Онищенко" и российского бизнесмена "Павел Яковлевич Фукс") от 15 сентябрем и 6 октября 2015 года, что подтверждает версию Al Jazeera о партнерстве последних.

В первом соглашении указано, что Фукс и Онищенко делят собственность над оффшором 50/50. Об условиях второй сделки ничего не указано.

Вероятно это может быть оригинал соглашения, где за Онищенко числятся 67%, а за Фуксом - 33% Quickpace Limited, черновик которой обнародовали журналисты Al Jazeera.

Фактический контроль над компанией Quickpace Limited и ее активами Онищенко и Фукс получили еще в апреле 2015 года.

В июле 2014 года на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева был наложен арест на банковские счета и счета в ценных бумагах компаний, бенефициарным владельцем которых является бывший глава Национального банка Украины, экс-вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

В перечень компаний, на счета которых наложен арест, была также включена Quickpace Limited.

Как известно, ранее Al Jazeera обнародовала расследование, по которым нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у "младоолигарха", беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича .

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко.

Напомним, в ноябре 2017 года в НАБУ заявили, что около 156,8 миллиона долларов, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, были арестованы по решению суда в мае 2016 года на счетах в ПАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела".

В комментарии Украинской правде Онищенко заявил, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, и они были арестованы Генпрокуратурой по делу о спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро, комментируя заявление Онищенко, заявили, что бенефициаром компании Quickpace Limited был именно Александр Онищенко.

Позже Онищенко сказал, что согласен расстаться с арестованными средствами компании Quickpace Limited, если НАБУ докажет, что деньги принадлежат ему.

Экономическая правда