Гройсман рассказал, что будет делать с литовскими номерами

Премьер-министр выступает за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей.

Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.

На вопрос, как премьер относится лично к автомобилям на литовских номерах, он ответил:

"Я считаю, что закон должен быть один для всех. Не должно быть кого-то избранного на каких-либо номерах".

"Должна быть общая система растаможивания в Украине. Если есть какие-то ставки непомерные, давайте об этом говорить", - добавил он.

"Но завозить автомобили, которые нигде никем не регистрируемые и на которых часто совершаются преступления, и по которым невозможно ничего выяснить - это ненормально", - заверил премьер.

Он сообщил, что по этому вопросу ведется работа в комитете парламента.

"Надо будет советоваться с фракциями, для того чтобы навести в этом вопросе порядок. Никто не хочет ничего плохого по отношению к автомобилистам, но надо находить правильные решения, которые будут делать всех равными перед законом. Я думаю, что большинство украинцев с этим соглашаются", - резюмировал Гройсман.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

Рекомендуем почитать: 420 тысяч за еврономер: будут ли штрафовать всех "бляхаров"

Читайте также: Восстание машин: чем завершился первый протест "бляхарей" и что дальше

Экономическая правда