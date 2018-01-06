На Intel подали в суд за уязвимость в процессорах

Американцы начали подавать судебные иски на компанию Intel через уязвимость в процессорах.

Об этом сообщает Gizmodo.

По мнению истцов, обновления операционных систем снизят производительность их компьютеров, а ошибка в архитектуре процессоров делает их дефектными.

Пока на компанию было подано три иска – от жителей Орегона, Калифорнии и Индианы.

Ранее стало известно, что в процессорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings обнаружены серьезные уязвимости в безопасности

Также отмечалось, что глава Intel Брайан Кржанич продал значительную часть своих акций уже после того, как ему стало известно о проблемах с безопасностью процессоров компании.

Напомним, Cert-ua опубликовал список процессоров, подверженых уязвимостям Meltdown и Spectre.