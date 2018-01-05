Международные резервы Украины возросли на 21% в 2017 году – НБУ

Международные резервы Украины в 2017 году возросли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составляли 18,808 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

За год резервы выросли на 21%, в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда на уровне около 1 млрд долларов, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1.3 млрд долларов при проведении валютных интервенций.

Таким образом, уровень международных резервов Украины на конец 2017 года превысил прогноз Национального банка (18.6 млрд долларов, согласно Инфляционному отчету за октябрь-2017), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0.5%.

Изменение уровня международных резервов в течение декабря были, в свою очередь, обусловлены ​​поступлениями на пользу правительства в сумме 588,8 миллиона долларов (из них 586,4 млн долларов - от размещения государственных облигаций), а также выплатами по внешнему долгу.

В дополнение, для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами, Национальный банк в декабре продал на межбанковском валютном рынке 232,5 млн долларов, из которых 85 млн долларов - за интервенциями в форме запроса относительно наилучшего курса.

В то же время, Нацбанк в прошлом месяце также купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Таким образом, объем чистой продажи валюты при валютных интервенций в декабре составил 182.5 миллионов долларов.

"По состоянию на 1 января 2018 объем международных резервов покрывает 3.6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

Как сообщалось, объем международных резервов Украины на 30 ноября составил 19 миллиардов долларов, но 1 декабря Украина перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 миллионов долларов.

Напомним, объем международных резервов Украины по состоянию на 1 декабря составлял 18,906 миллиарда долларов.

Экономическая правда