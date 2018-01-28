OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О стартапах, МВФ и имуществе "семьи" Януковича.

О стартапах. Семь украинских проектов попали в номинацию ежегодной премии Golden Kitty Awards 2017 от всемирно известной платформы Product Hunt.

Об МВФ. Миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину в середине февраля.

Об имуществе "семьи" Януковича. Генпрокуратура не предоставляет информацию о том, сколько арестовано имущества соратников экс-президента Виктора Януковича по состоянию на январь 2018 года, хотя в прошлом году прокуратура раскрывала аналогичную информацию.

Об экспорте электроэнергии. Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии на 28,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,166 млрд кВт-час.

О рынке труда. Украинский рынок труда через несколько лет ожидает провал.

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