OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
О стартапах, МВФ и имуществе "семьи" Януковича.
О стартапах. Семь украинских проектов попали в номинацию ежегодной премии Golden Kitty Awards 2017 от всемирно известной платформы Product Hunt.
Об МВФ. Миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину в середине февраля.
Об имуществе "семьи" Януковича. Генпрокуратура не предоставляет информацию о том, сколько арестовано имущества соратников экс-президента Виктора Януковича по состоянию на январь 2018 года, хотя в прошлом году прокуратура раскрывала аналогичную информацию.
Об экспорте электроэнергии. Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии на 28,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,166 млрд кВт-час.
О рынке труда. Украинский рынок труда через несколько лет ожидает провал.
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