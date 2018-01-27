Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на 30%

Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии на 28,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,166 млрд кВт-час.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии выросли на 2,7% - до 3 млрд 137 млн кВт-час.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 6,5% - до 894,8 млн кВт-час.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 1 млрд 133 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за 2015 год.

В Беларусь и Россию в 2016 и 2017 году украинскую электроэнергию не экспортировали.

В то же время в декабре 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 458,7 млн кВт-ч, что на 10,6% (на 54,3 млн кВт-ч) меньше, чем в декабре 2016 года.

Кроме того, Украина в 2017 году импортировала 48 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ - 47 млн ​​кВт-ч, Беларуси – 1,1 млн кВт-ч) по сравнению с 76,9 млн кВт-ч за 2016 год.

Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,707 млрд кВт-час.

Напомним, прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2018 году вырастет на 16,2%.

Такое решение может принести дополнительно 10 миллиардов гривен ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

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