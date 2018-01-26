OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О ценах на газ, очередном исек против НБУ и 4G.

О тесте Насирова. Компания тестя отстраненного главы ГФС Романа Насирова "Альтис-Констракшн" получит 1,05 миллиарда гривен на реконструкцию перрона терминала D аэропорта "Борисполь".

О Нацбанке. Аудиторская компания ПрайсвотерхаусКуперс, которая является дочерним подразделением международной компании PwC, подала в суд на Национальный банк.

О Ярославском. Украинский бізнесмен Александр Ярославский проводит в Давосе переговоры с американскими и китайскими инвесторами о возможности расположения новых производств на территории Харьковского тракторного завода.

О 4G. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, провела раскрытие конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.

О ГТС. Стал известен состав рабочей группы, которая занимается поиском партнеров для совместного управления украинской ГТС.

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