В НБУ рассказали, когда курс гривни начнет расти

Национальный банк ожидает стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий на брифинге.

"Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов (через интервенции по методу запроса наилучшего курса - ред.). Мы продаем на самом деле не очень большие объемы - около 15-20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим", - сообщил замглавы НБУ.

Он объяснил текущее снижение курса гривны сезонным фактором и ожидает, что ситуация изменится в ближайшие недели - месяцы.

"У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции", - сказал Чурий.

"В ближайшее время, может пару недель - месяцев максимум ситуация должна изменится. Большая часть средств у аграриев находится либо в валюте, либо в товаре и чтобы посеять урожай - им нужны большие объемы гривны", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение курса гривни вызвано снижением объемов экспорта в январе текущего года и продолжением выплат за границу.

Как известно, НБУ снизил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,84 грн.

Рекомендуем почитать: С новым курсом: что ждет гривню в 2018

Экономическая правда