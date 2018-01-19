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Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Пятница, 19 января 2018, 20:45

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,84 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 35,34 гривни.

За 10 российских рублей дают 5,0972 гривни.

Напомним, 19 января котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,77-28,81 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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Экономическая правда
Укр / Рус
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