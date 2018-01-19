Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,84 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 35,34 гривни.

За 10 российских рублей дают 5,0972 гривни.

Напомним, 19 января котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,77-28,81 гривни за доллар.

Экономическая правда