Цены на бензин и дизтопливо продолжают рост

С 18 по 19 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций поднялись на 10-40 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, в сети Glusco все виды топлива подорожали на 40 коп/л: А-92 – до 29,65 грн/л, А-95 – до 30,65 грн/л, А-95+ – до 31,65 грн/л, дизельное топливо – до 28,15 грн/л.

Сеть Luxwen повысила цены на 30 коп./л: А-92 подорожал до 29,29 грн/л, А-95 – до 30,29 грн/л, а дизтопливо – до 28,29 грн/л.

"Народна" подняла цены на бензины А-92, А-95 и ДТ на 13 коп./л – до 27,53 грн/л, 28,03 грн/л и 26,03 грн/л, соответственно. А-95+ в сети подорожал на 15 коп./л – до 28,55 грн/л.

Стоимость топлива на заправках "Катрал" выросла на 10 коп./л: А-92 – до 27,69 грн/л, А-95 – до 28,67 грн/л, А-95+ – до 28,69 грн/л, ДТ – до 26,17 грн/л.

Отмечается, что 19 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ выросла на 1 коп./л – до 28,79 грн/л, 29,53 грн/л и 27,36 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л – и 30,73 грн/л.

Напомним, крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR и другие, вновь подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

Как сообщалось, рост цен на топливо в Украине в последнее время связан с повышением цен на нефть и девальвацией национальной валюты.

Антимонопольный комитет ведет расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года.

Экономическая правда