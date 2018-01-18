OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О жилье, российском газе и ценах на бензин.

О жилье. В 2017 году в Киеве продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, в то время как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно.

Об Укрзализныце. Правление компании утвердило процедуру определения платы за использование собственных вагонов.

О российском газе. В Кабмине сомневаются, что Украина сможет покупать российский газ в 2018 году.

О Насирове. Министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

О ценах на бензин. Крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR и другие, вновь подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

О пенсиях. Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату.

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