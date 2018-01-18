WOG повысил цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек за литр

Крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR и другие, вновь подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Согласно сообщению компании, на заправках оператора WOG все виды топлива подорожали на 50 коп./л до, А-92 – 31,45 грн/л, А-95 – 32,45 грн/л, А-95 Премиум – 33,45 грн/л, ДТ – 29,95 грн/л, ДТ Премиум – 31,95 грн/л.

Также в сети SOCAR все бензины и ДТ выросли на 15 коп./л, до А-92 – 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95 Премиум – 32,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л, ДТ Премиум – 31,49 грн/л.

Топливо также подорожало в сетях "БРСМ-Нафта", "Энерджи Транс", KLO, "Авантаж 7" и "Катрал Юг".

Отмечается, что средние цены на бензины и дизтопливо на Украинских АЗС достигли следующих значений: А-92 – 28,52 грн/л, А-95 – 29,31 грн/л, А-95 Премиум – 30,50 грн/л, ДТ – 27,15 грн/л, ДТ Премиум – 29,50 грн/л.

Напомним, 15−16 января розничные цены на бензин и дизельное топливо в сетях автозаправочных станций вновь выросли.

Как сообщалось, рост цен на топливо в Украине в последнее время связан с повышением цен на нефть и девальвацией национальной валюты.

Антимонопольный комитет ведет расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года.

Экономическая правда