Бензин і дизпальне знову подорожчали

15-16 січня роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в мережах автозаправних станцій знову зросли.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Так, мережа Sun Oil підвищила ціни на бензин і дизпаливо на 1 грн/л. Бензин марки А-92 в цій мережі подорожчав до 27,90 грн/л, А-95 - до 28,90 грн/л, А-95+ - до 29,90 грн/л, а дизпальне - до 27,40 грн/л.

На 45 коп/л подорожчали всі види палива в мережі Glusco, на 32 коп/л пальне подорожчало в мережі AMIC.

Крім того, на 10-51 коп/л ціни підвищили KLO, Marshal, "Надія" і "Татнефть-Україна".

Середня вартість бензинів А-92 і А-95 до 16 січня зросла на 7 коп/л - до 28,66 грн/л і 29,41 грн/л відповідно, бензин А-95+ подорожчав на 8 коп/л - до 30,59 грн/л, а дизпальне додало 7 коп/л (27,25 грн/л).

Нагадаємо, Антимонопольний комітет почав розслідування можливої змову мереж заправних станцій ОККО і WOG.

Як повідомлялося, зростання цін на паливо в Україні останнім часом пов'язане з підвищенням цін на нафту і девальвацією національної валюти.