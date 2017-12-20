Суд заблокировал компании, которые расследовали выведение средств из Приватбанка

Соломенский районный суд города Киева по иску Игоря Коломойского запретил компаниям, которые расследовали выведение средств из Приватбанка перед национализацией, осуществлять любую деятельность, которая касается расследования возможных мошеннических схем Приватбанка.

Об этом говорится решениях суда от 14 и 15 декабря.

Согласно судебным материалам, Коломойский обосновывает иск нарушением законов "Об осуществлении государственных закупок" и "О защите персональных данных".

14 декабря суд открыл производство к НБУ, Приватбанку, Министерству финансов, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО "Астерс Консалт", ООО "Астерс", ООО "АликсПартнерз (Украина)" о признании договоров недействительными , а также о прекращения действия по иску Игоря Коломойского.

15 декабря суд удовлетворил иск Коломойского и запретил Приватбанку, Минфину, всем выше перечисленным предприятим и их дочерним компаниям и филиалам выполнять условия договоров, которые были заключенны с НБУ, Приватбанком или Минфином, которые касаются Коломойского или влияют на его права и интересы.

В своем иске Коломойский также обвинил ответчиков в незаконной обработке его персональных данных, поэтому суд также запретил консультантам и юридическим советникам банка, НБУ, Минфина использовать персональные данные Коломойского в любых документах в Украине и за рубежом до решения спора.

Напомним, против национализации Приватбанка подано свыше 400 исков.

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