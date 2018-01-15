В Госстате назвали регионы, где цены выросли больше всего

В 2017 году наибольший уровень инфляции в Украине зафиксировали в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, инфляция в Донецкой области в 2017 году составила 15,9%, в Ровенской области -15%, Луганской - 14,9%.

По данным Госстата, наименьшая инфляция в 2017 году зафиксирована в Черновицкой области на уровне 12,4%, Днепропетровской области - 12,8%.

Также сообщается, что в 2017 году продукты питания больше всего подорожали в Киеве и области - на 19,7%, алкогольные напитки - в Ровенской области (на 24%).

Ранее Нацбанк объяснил, почему цены росли быстрее ожиданий.

Как сообщалось, 14 декабря Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%. Такое решение было принято в связи с усилением инфляционных рисков и для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

По итогам 2017 года инфляция в Украине составила 13,7%.

Экономическая правда