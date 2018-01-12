Нацбанк объяснил, почему цены росли быстрее ожиданий

По данным Госслужбы статистики, в 2017 году потребительская инфляция в Украине составила 13,7% и превысила цель (8%+-2 п.п.) Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Базовая инфляция по итогам 2017 года ускорилась до 9,5% по сравнению с 5,8% в 2016 году.

Наиболее существенно на уровень инфляции повлияло подорожание услуг заведений быстрого питания, высшего образования, содержание придомовых территорий, сообщает НБУ.

Ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки (прежде всего молочные и мясные продукты) как следствие подорожания сырья, а также в ответ на значительные объемы экспорта отдельных продуктов питания (в том числе масла сливочного).

Темпы роста цен на непродовольственные товары были ниже, чем в прошлом году (3,3% по сравнению с 4,8%).

Рост цен на сырые продовольственные товары в 2017 году ускорился до 23,5% по сравнению с предыдущим годом и обеспечил основной вклад в потребительскую инфляцию.

Высокими темпами выросли цены на мясо и молоко, возобновился рост цен на яйца.

В 2017 году стремительно выросли цены на овощи и фрукты после их падения в 2016 году. Продолжалось падение цен на сахар.

Рост цен и тарифов, регулируемых административно, замедлился до 16,1%.

Темпы роста цен на топливо в 2017 году были такими же высокими (20,0%), как и в предыдущем году, в результате повышения цен на нефть и ослабление гривны к евро (акцизы на топливо установлено в евро).

"НБУ прекратил смягчения монетарной политики, а в октябре перешел к более жестким мерам. Именно для постепенного снижения инфляции до целевых ориентиров правление НБУ дважды повысило ключевую учетную ставку в IV квартале — всего на 2 пункта до 14,5%", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижения целей по инфляции.

Как сообщалось, 14 декабря Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%. Такое решение было принято в связи с усилением инфляционных рисков и для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

В ноябре 2017 она составляла 13,6% годовых.

Экономическая правда