OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О кибератаках, запасах газа и росте цен.

О реформе ГФС. Кабинет министров отменил постановление 2017 года о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, которое инициировало Министерство финансов.

О коррупции. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

О росте цен. Национальный банк объяснил, почему цены в Украине росли быстрее ожиданий.

О ремонте дорог. Укравтодор опубликовал программу ремонта дорог на 2018 год, утвержденную в рамках пятилетней госпрограммы развития автомобильных дорог.

О Фуксе. Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс купил компанию Укррослизинг, которая отсудила у Киевского метрополитена 1,96 миллиарда гривен за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.

О запасах газа. Украина располагает доступными для добычи запасами в 452,8 миллиарда кубометров газа, которых при нынешних темпах добычи хватит на 22 года.

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