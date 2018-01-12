Павел Фукс купил долг киевского метро в 1,8 миллиарда гривен

Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс купил компанию Укррослизинг, которая в начале прошлого года отсудила у Киевского метрополитена 1,96 миллиарда гривен за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.

Об этом сообщает Liga.net.

С нового года Фукс стал единственным бенефициаром Укррослизинга. 11 января соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц.

Ранее эту компанию СМИ связывали с окружением Виктора Януковича и российским государственным Внешэкономбанком.

По подсчетам издания, долг Киевского метрополитена перед компанией Фукса составляет около 1,78 млрд гривен.

Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

В то же время, на сайте московской строительной корпорации MOS CITY GROUP он до сих пор указан как председатель совета директоров. А согласно открытым данным российского единого государственного реестра юрлиц, является одним из основателей компании. Самый известный проект этой корпорации - небоскребы "Москва-Сити".

Впервые в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус" Павел Фукс вошел в 2017 году по итогам 2016-го - и сразу занял 24 позицию. Его состояние оценили в 270 млн долларов.

В Украине Фукс известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.

Ранее программа "Схемы" сообщала, что Фукс летает одним частным самолетом с главной политической опорой Игоря Коломойского - народным депутатом Украины, сопредседателем парламентской группы "Возрождение" Виталием Хомутынником.

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