Законопроект "Покупай украинское" нарушает Соглашение об ассоциации - МЭРТ
Принятый в первом чтении законопроект "Покупай украинское, плати украинцам" нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
По его словам, ЕС уже направил официальное письмо, что это нарушение Соглашения об ассоциации.
Нефьодов также добавил, что проект несет большие коррупционные риски и налагает дополнительные затраты на бюджет.
Депутаты приняли указанный законопроект в первом чтении на заседании в четверг.
Ранее Министерство экономического развития и торговли уже выступило против принятия этого документа, назвав его "мегакоррупционным".
Подробно с аргументами МЭРТ можно ознакомиться по ссылке.
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Экономическая правда