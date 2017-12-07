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Законопроект "Покупай украинское" нарушает Соглашение об ассоциации - МЭРТ

Четверг, 7 декабря 2017, 20:07

Принятый в первом чтении законопроект "Покупай украинское, плати украинцам" нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По его словам, ЕС уже направил официальное письмо, что это нарушение Соглашения об ассоциации.

Нефьодов также добавил, что проект несет большие коррупционные риски и налагает дополнительные затраты на бюджет.

Депутаты приняли указанный законопроект в первом чтении на заседании в четверг.

Ранее Министерство экономического развития и торговли уже выступило против принятия этого документа, назвав его "мегакоррупционным".

Подробно с аргументами МЭРТ можно ознакомиться по ссылке.

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Экономическая правда

МЭРТ
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