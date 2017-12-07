Скандальний законопроект "Купуй українське" прийняли за основу

Верховна Рада прийняла за основу законопроект №7206, також відомий як "Купуй українське".

Рішення підтримав 241 народний депутат.

"Цей закон дозволить скоротити імпорт до 25%, що призведе до збільшення темпів економічного розвитку. З цією метою ми пропонуємо зміни в закон про тендерні закупівлі, щоб поставити їх на службу закону України", - заявив співавтор законопроекту Віктор Галасюк.

За його словами, щорічно через систему держзакупівель в країні за гроші платників податків на суму понад 100 млрд грн закуповується імпортна продукція, яка може вироблятися в Україні.

Хоча, за підрахунками МЕРТ, іноземних компаній серед учасників і переможців в державних закупівлях - не більше 1%, тоді як імпортні товари в загальному обсязі держзакупівель становлять 27%.

Вони пропонують виділити категорії товарів, робіт або послуг, закупівлі яких будуть здійснюватися виключно за ціновим критерієм.

Для інших він передбачає додаткові нецінові критерії.

Так, у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, які не є предметом неспеціалізованої закупівлі, критерієм оцінки є "приведена вартість".

Як наголошується в законопроекті, наведена ціна = Ціна / Коефіцієнт корекції. Останній коефіцієнт обчислюється за багаторівневою формулою.

Ця формула передбачає питому вагу "місцевої складової" не нижче 20% в тендерній пропозиції. Під місцевою складової депутати пропонують мати на увазі частку місцевого виробництва товару.

Таким чином, законопроектом пропонується надавати під час держзакупівель преференції українським підприємствам, навіть якщо їхні послуги будуть коштувати дорожче на 43%.

Глава парламентського комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук у своєму виступі зазначив, що при доопрацюванні проекту до другого читання потрібно буде врахувати зауваження науково-експертного управління Ради.

"Ми повинні його доопрацювати, щоб механізми, які пропонуються були правильно виписані. Щоб це не тягло за собою спотворення конкуренції. Ми повинні зробити так, щоб закон надавав перевагу вітчизняним виробникам, але не призводив до підвищення цін на тендерах по держзакупівлях", - сказав він.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступило проти прийняття цього документа, назвавши його "мегакорупційним".

Детально з аргументами МЕРТ можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також: Курс на протекціонізм: чим загрожує законопроект "Купуй українське"

Економічна правда