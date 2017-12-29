OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О зарплатах, "долге Януковича" и Приватбанке.

О "долге Януковича". Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

О Приватбанке. Государственная исполнительная служба наложила арест на счета Приватбанка по требованию Суркисов по делу на 1,1 миллиарда гривен.

О зарплатах. Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года составила 7479 гривен, что на 38,3% выше показателя ноября 2016 года.

Об АМКУ. Антимонопольный комитет оштрафовал строительно-монтажные компании ООО "СК Дорлидер", ООО "СК Дорсервис", ООО "Пивденьдортех" на сумму более 37 млн гривен за антиконкурентные действия во время закупок услуг по ремонту автодорог.

Об антидемпинговых пошлинах. Украина вводит окончательные антидемпинговые пошлины для арматуры и катанки, поставляемой из РФ, сроком действия 5 лет и размером 15,21%.

О Суркисах. В Приватбанке заявляют, что арест счетов по делу "миллиардов Суркиса" не повлиял на работу банка.

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