Стало известно, в каких отраслях самые высокие зарплаты
Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года составила 7479 гривен, что на 38,3% выше показателя ноября 2016 года.
Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Зарплаты выше средней зафиксировали в:
промышленности - 8169 гривен;
оптовой и розничной торговле - 8082 гривны;
в сфере транспорта - 8023 гривни;
в авиационном транспорте - 30390 гривен;
в сфере ИТ - 13044 гривен;
финансовой и страховой деятельности - 13 164 гривни;
в науке - 10378 гривен;
в сфере обороны - 10 887 гривен.
Средние зарплаты в медицине и образовании составляют 5101 грн и 5859 грн соответственно.
В промышленности самые большие зарплаты получали работники добывающей, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.
Наибольшие зарплаты получали жители Киева - в среднем 11 643 гривны.
Как сообщалось,госбюджетом-2018 предлагается установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, а минимальную зарплату - 3 723 гривны.
Ранее в НБУ сообщили, что повышение с 2017 года минимальной зарплаты добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.
Напомним, в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин.
Как сообщалось, Государственная служба статистики планирует провести апробацию расчета медианной заработной платы в Украине.
Экономическая правда