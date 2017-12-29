Стало известно, в каких отраслях самые высокие зарплаты

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года составила 7479 гривен, что на 38,3% выше показателя ноября 2016 года.

Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Зарплаты выше средней зафиксировали в:

промышленности - 8169 гривен;

оптовой и розничной торговле - 8082 гривны;

в сфере транспорта - 8023 гривни;

в авиационном транспорте - 30390 гривен;

в сфере ИТ - 13044 гривен;

финансовой и страховой деятельности - 13 164 гривни;

в науке - 10378 гривен;

в сфере обороны - 10 887 гривен.

Средние зарплаты в медицине и образовании составляют 5101 грн и 5859 грн соответственно.

В промышленности самые большие зарплаты получали работники добывающей, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.

Наибольшие зарплаты получали жители Киева - в среднем 11 643 гривны.

Как сообщалось,госбюджетом-2018 предлагается установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, а минимальную зарплату - 3 723 гривны.

Ранее в НБУ сообщили, что повышение с 2017 года минимальной зарплаты добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.

Напомним, в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин.

Как сообщалось, Государственная служба статистики планирует провести апробацию расчета медианной заработной платы в Украине.

Экономическая правда