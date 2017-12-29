Российскую арматуру не пустят на украинский рынок

Украина вводит окончательные антидемпинговые пошлины для арматуры и катанки, поставляемой из РФ, сроком действия 5 лет и размером 15,21%.

Сообщение о данном решении Межведомственной комиссии по международной торговле опубликовано в газете "Урядовый курьер", передает "Интерфакс Украина".

Решение вступит в силу через 60 дней после официальной публикации.

В сообщении комиссии отмечается, что в процессе проведенного расследования был установлен факт демпинга российской продукции, поставляемой на украинский рынок.

Тем самым был нанесен существенный ущерб национальному товаропроизводителю, подтверждаемый снижением его социально-экономических показателей в период с 2014 по 2016 год.

Об этом свидетельствуют следующие показатели:

сокращение объемов производства — 8,55%

сокращение объемов использования производственных мощностей — 10,85%

снижение доли украинского производителя (7,20%) и объемов продаж его продукции на внутреннем рынке — 1,75%

сокращение персонала — 15,37%

снижение объема инвестиций — 8,01%.

Окончательные антидемпинговые пошлины будут применяться относительно арматурного проката с диаметром от 6 до 40 мм и катанки с диаметром от 5,5 до 14 мм.

Крупнейшим производителем стального проката в Украине является "ArcelorMittal Кривой Рог". Завод специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Напомним, в марте 2016 года страны Евразийского экономического союза, в который входит Россия, приняли решение о введении антидемпинговой пошлины на металлическую арматуру из Украины.