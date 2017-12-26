OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О цене на электричество и рисках для бюджета.

О цене на электричество. Цена угля в скандальной формуле "Роттердам+" будет пересмотрена в сторону повышения. В 2018 году украинцы заплатят за свет на 10% больше. 80% этих денег пойдет фактическому монополисту - ДТЭК Рината Ахметова.

О коррупции. НАБУ расследует манипуляции "Укроборонпрома" с контрактом на 39 млн долларов на поставку запчастей для завода "Антонов".

О рисках для бюджета. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал в эксклюзивном комментарии ЭП, что наибольшие риски госбюджета-2018 заключаются в быстром росте расходов, темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики.

О бензине. Розничные цены на бензины и дизельное топливо на АЗС продолжили рост.

О расщеплении "Киевэнерго". "Киевэнерго" разделится на две компании: одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, другая – поставкой электроэнергии.

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Пардон, МВФ. Может ли фонд "простить" Украину

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Миллион за биткоин или крах: кто предсказал курс "крипты" и что будет дальше

ЭП предлагает оценить точность ранее сделанных предсказаний и прочитать самые свежие прогнозы о судьбе биткоина. Эти прогнозы сделали финансисты и эксперты мирового уровня.