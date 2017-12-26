Миллион за биткоин или крах: кто предсказал курс "крипты" и что будет дальше

итоги-2017
ЭП предлагает оценить точность ранее сделанных предсказаний и прочитать самые свежие прогнозы о судьбе биткоина. Эти прогнозы сделали финансисты и эксперты мирового уровня.
власть
Украинская власть теряет доверие главного кредитора. Может ли быть остановлена нынешняя программа финансирования и сможет ли Украина прожить 2018 без МВФ. (Укр.)
СПЕЦПРОЕКТ
Ведь если вдуматься, то наши силовики (и их поведение) – это органическое продолжение украинского общества. Украинец с одной стороны хочет, чтобы не было коррупции, а с другой, чтобы кум порешал если что.
фокус
Более года назад Украина возобновила поиск нефти и газа на Черноморском шельфе. Что это значит, и какие объемы углеводородов страна может получить.(Укр.)
праздники близко
Пока традиция дарения подарков будет существовать, человечеству каждый раз придется сталкиваться с проблемой нехватки идей. Вопрос "что подарить?" тревожит многих, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников.
расследование
Украина снизила налог на добычу газа в надежде на резкое увеличение его добычи. Однако вожделенным иностранным инвесторам ликвидных газоносных площадей может не хватить: одна их часть отошла президентскому окружению, а другая вскоре может быть передана структурам из окружения Арсена Авакова.