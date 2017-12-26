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Миллион за биткоин или крах: кто предсказал курс "крипты" и что будет дальше

Миллион за биткоин или крах: кто предсказал курс "крипты" и что будет дальше

ЭП предлагает оценить точность ранее сделанных предсказаний и прочитать самые свежие прогнозы о судьбе биткоина. Эти прогнозы сделали финансисты и эксперты мирового уровня.
Вторник, 26 декабря 2017, 16:00 - Всеволод Некрасов
keddr.com

 

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