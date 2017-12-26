итоги-2017 Миллион за биткоин или крах: кто предсказал курс "крипты" и что будет дальше ЭП предлагает оценить точность ранее сделанных предсказаний и прочитать самые свежие прогнозы о судьбе биткоина. Эти прогнозы сделали финансисты и эксперты мирового уровня.

власть Пардон, МВФ. Может ли фонд "простить" Украину Украинская власть теряет доверие главного кредитора. Может ли быть остановлена нынешняя программа финансирования и сможет ли Украина прожить 2018 без МВФ. (Укр.)

СПЕЦПРОЕКТ Игорь Мазепа: О реформах и "пустующих нишах" Ведь если вдуматься, то наши силовики (и их поведение) – это органическое продолжение украинского общества. Украинец с одной стороны хочет, чтобы не было коррупции, а с другой, чтобы кум порешал если что.

фокус Нефтегазовый клондайк: что Украина ищет на морском дне Более года назад Украина возобновила поиск нефти и газа на Черноморском шельфе. Что это значит, и какие объемы углеводородов страна может получить.(Укр.)

праздники близко Время покупать подарки! Список желанных новинок Пока традиция дарения подарков будет существовать, человечеству каждый раз придется сталкиваться с проблемой нехватки идей. Вопрос "что подарить?" тревожит многих, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников.