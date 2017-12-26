Высокий суд Лондона рассматривает три дела против Коломойского и Боголюбова

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов являются ответчиками по трем искам в Высоком суде Лондона.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Кроме государственного "Приватбанка", обвиняющего своих экс-владельцев в мошенничестве, претензии бизнесменам предъявляют Вадим Шульман и российская нефтяная компания "Татнефть".

В частности, Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в невыплате ему 28,5 млн долларов, которые он потратил сверх своей оговоренной доли при совместном инвестировании в сталелитейную компанию в США.

В 2001 году Шульман купил сталелитейный завод Уоррена примерно за 28,5 миллионов долларов. На момент покупки завод не работал.

Однако новый владелец его работу восстановил, а к 2006 году решил повысить его капитализацию и пригласил Коломойского и Боголюбова инвестировать средства в завод. Партнеры согласились внести в его капитал равные доли по 30 млн долл, а Шульману выплатить компенсацию за первоначальную инвестицию в 28,5 миллионов.

В итоге новые инвесторы, войдя в долю предприятия, стали использовать его в своих схемах, связанных с кредитованием, капитализация самого завода начала стремительно уменьшаться, а о выплате Шульману первоначальной инвестиции вообще забыли.

"Татнефть" также обвиняет Коломойского, Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко в мошенничестве.

В октябре компания выиграла апелляцию по этому делу и теперь Высокий суд Лондона, ранее отклонивший иск "Татнефти", обязан рассматривать дело о возмещении вреда, нанесенного компании вследствие хищения денег, предназначенных для оплаты поставок нефти на Кременчугский НПЗ в 2007 году.

Напомним, российская Татнефть подала в суды Москвы и Лондона иск против Украины на 144 миллиона долларов в деле Кременчуцкого НПЗ.

Как известно, ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", еще 28,7788% - министерству имущества Татарстана.

Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и бизнесмену Александру Ярославскому.

В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров была практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват" - ООО "Корсан". Боголюбов и Коломойский - давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы "Приват".

В октябре 2007 было заявлено о силовом захвате НПЗ. В связи с этим российская Татнефть прекратила поставки нефти на НПЗ.

Татнефть предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

Российская компания выиграла дело - международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить Татнефти компенсацию в размере 112 млн долларов плюс проценты.

Как сообщалось, 19 декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами.

Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.