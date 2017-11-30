Данія заборонила "Північний потік-2" на своїй території

Данія прийняла закон, який забороняє проходження російського газопроводу "Північний потік- 2" через її територіальні води.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Цей захід дозволяє уряду забороняти створювати трубопровідні проекти, керуючись міркуваннями безпеки або зовнішньої політики. Раніше питання зовнішньої політики і політики безпеки не були вагомою підставою для того, щоб регулюючі органи забороняли трубопроводи в територіальних водах Данії.

Як повідомлялося раніше в Євросоюзі існують розбіжності з питання про будівництво газопроводу "Північний потік-2" для транспортування російського газу до Європи, і країнам-учасницям ЄС найближчим часом навряд чи вдасться прийти до консенсусу з цього питання.

Нагадаємо, глава Європейської ради закликав країни ЄС швидко підготувати законодавство, яке може перешкодити в реалізації проекту Nord Stream 2.

Раніше повідомлялося, що Україна може втратити до 3% ВВП через будівництво "Північного потоку-2".