Первый биткоин-миллиардер спрогнозировал, что будет с криптовалютой

Кэмерон Уинклвосс, который считается одним из крупнейших владельцев биткоинов, прогнозирует двадцатикратный рост курса криптовалюты.

Об этом пишет Bloomberg.

Уинклвосс заявил, что текущие рекордные показатели криптовалюты - это только начало.

"Мы считаем, что биткоин - разрушитель золота. По нашему мнению в будущем курс криптовалюты вырастет в 10-20 раз", - добавил он.

Ранее сообщалось, что братья Уинклвоссы, известные тем, что подали на Марка Цукерберга в суд за кражу идеи создания социальной сети Facebook, стали первыми биткоин-миллиардерами в мире.

Напомним, курс биткоина, после того как обновил 8 декабря исторический максимум - 18 тысяч долларов за монету, упал почти на 12% - ниже 14 тысяч долларов.

Как известно, биткоин обошел рубль по капитализации.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.

Экономическая правда