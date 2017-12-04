Першими біткоїн-мільярдерами стали брати, які засудили Цукерберга

Брати Уінклвосси, відомі тим, що подали на Марка Цукерберга в суд за крадіжку ідеї створення соціальної мережі Facebook, стали першими біткоїн-мільярдерами в світі.

Про це пише Ain.ua.

В рамках врегулювання судового спору (з Цукербергом - ЕП) вони отримали близько 66 млн доларів відступних.

Близько 11 млн доларів вони вклали в біткоїн, купивши його ще в 2013 році. Тоді він коштував близько 120 доларів за штуку. На піку 29 листопада цінник на деяких біржах перевищував 11,5 тисячі доларів.

За даними видання The Telegraph, завдяки вдалій інвестиції брати могли стати першими біткоїн-мільярдерами в світі. Їх статки збільшилися в 100 разів з моменту купівлі. В основному зростання відбувалося в 2017 році, коли ціна біткоїна зросла з 1000 доларів до 11 000 доларів.

The Telegraph пише, що в момент покупки Уінклвосси придбали близько 100 тисяч біткоїнів, на той момент це було близько 1% всіх біткоїнів в світі.

Точно невідомо, чи продавали вони криптовалюту з того часу, або, можливо, докуповували. Раніше брати активно підтримували біткоїн і виступали за його розвиток і державну підтримку.