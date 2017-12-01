OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О сорванном транше от ЕС, рынке земли и рейдерстве.

О прожиточном минимуме. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1 762 гривен с 1 декабря.

О Nord Stream-2. Реализация проекта "Северный поток-2" повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа и нанесет экономический ущерб Украине.

О транзите газа. Для продолжения транзита газа на условиях стандартного долгосрочного контракта Украина должна подписать контракт с российским "Газпромом" и найти партнёра, который будет в этом заинтересован.

О налогах. Президент Петр Порошенко заявил о поддержке замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

О сорвавшемся транше от ЕС. Европейская комиссия не выделит Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

О рейдерстве. Агрохолдинг "Заря Подолья" осуществляет незаконный захват земли других аграрных предприятий.

О мораторие на продажу земли. В Верховной зарегистрирован проект закона о продлении моратория на отчуждение и куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

О бюджете. 1 декабря члены правительства единогласно утвердили доработанный проект госбюджета на 2018 год.

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