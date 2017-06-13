ГФС предоставляет рассрочки преимущественно компаниям Ахметова

Государственная фискальная служба предоставляла налоговую рассрочку в 2017 году преимущественно компаниям Ахметова.

Об этом стало известно из ответа на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который есть в распоряжении ЭП.

Так, в ответ на запрос ДФС предоставила список компаний, которые с 1 января 2017 до 1 июля 2017 получали рассрочки налоговых платежей.

Ответ ДФС

3 из 7 вышеуказанных компаний (ООО "ДТЭК Свердлоантрацит", ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", ОАО "Киевэнерго") принадлежат Ахметову. В настоящее время ООО "ДТЭК Свердлоантрацит" находится на неподконтрольной территории.

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был Петр Порошенко, а теперь компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу гладовскому, первому заместителю секретаря СНБОУ.

Почетным президентом ОАО "Концерна АВЭК и Ко" является бывший депутат Александр Фельдман.

"Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом", как известно, является государственным предприятием.

Напомним, известный депутат Александр Онищенко, разыскивается за того, что его компании, по мнению правоохранителей, незаконно получали рассрочку. Экс-глава ДФС Роман Насиров обвиняется в предоставлении рассрочки по уплате рентной платы компаниям Онищенко с нарушением требований закона .

Обстоятельства, по которым рассрочка может считаться предоставленной с нарушением закона: наличие риска возникновения или накопления налогового долга; экономическое обоснование, что предприятия в будущем смогут оплатить платежи за рассрочкой; актуальная финансовая отчетность.

Впервые рассрочки по уплате ренты Онищенко дал еще начале 2015 года тогдашний председатель ДФС Игорь Билоус. Предприятия Онищенко договора о рассрочке не выполняли, рассроченые платежи несколько месяцев не уплачивались, а задолженность предприятия перед бюджетом неуклонно росла.