Выполнен "маяк" МВФ и коррупция в энергетике: чем запомнится неделя экономическим партнерам

За минулий тиждень Україна виконала один пункт Меморандуму з МВФ та наблизилася до виконання ще двох. Крім того, кілька кроків були зроблені для вступу до ЄС та захисту інвестицій для відбудови.

Разом з тим, тиждень не обійшовся і без корупційних скандалів в сфері енергетики та економічної безпеки. Більше деталей в щотижневому дайджесті економічних подій, які впливають на співпрацю України з МВФ, Світовим банком та ЄС.

"Маяки" МВФ. Президент підписав зміни до бюджету, передбачені Меморандумом з МВФ. 18 серпня Президент підписав законопроєкт №9346-1 про відновлення дії статей Бюджетного кодексу, які відновлюють середньострокове бюджетне планування, розробку боргової стратегії та обмежують ризики за держгарантіями.

Ухвалення законопроєкту було передбачене структурним "маяком" №10 в липневій редакції Меморандуму. Законопроєкт дає необхідні інструменти для виконання структурного "маяка" №12.

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Положення законопроєкту №9346-1 передбачають, що:

- зміни до закону про держбюджет можуть бути розглянуті лише за умови схвалення Мінфіном;

- середньострокове бюджетне планування відновлюється з 1 січня 2024 року;

- у 2023 році відновлюється розробка Стратегії управління державним боргом;

- граничний обсяг державних гарантій, наданих рішеннями КМУ, становить 3% запланованих доходів загального бюджету; граничний обсяг державних гарантій за міжнародною фінансовою підтримкою визначатиметься законом про державний бюджет.

Нардепи подали понад 400 поправок до закону про відновлення майнових декларацій, його ухвалення затягується. Щоб підготувати до другого читання закон №9534, який повертає декларації державних службовців, Комітету з питань антикорупційної політики, необхідно розглянути 457 поправок.

Велика кількість поправок затягує процес розгляду законопроєкту. Швидше за все парламент зможе винести текст на голосування у другому читанні у вересні, а підписання закону можна очікувати не раніше кінця місяця.

Нагадаю, що введення в дію закону про відновлення майнових декларацій держслужбовців і відновлення функції НАЗК щодо їх перевірки є структурним "маяком" Меморандуму з МВФ.

При чому дедлайн для його виконання вже сплив – закріплені домовленості з Фондом передбачали виконання вже наприкінці липня.

Бюро економічної безпеки України в окремих випадках перешкоджає роботі НАБУ. За інформацією парламентської ТСК з економічної безпеки, БЕБ дублює кримінальні провадження, які розслідує НАБУ, вилучає документи та інші докази у детективів НАБУ, а потім тривалий час їх не надає.

Є підстави вважати, що таким чином БЕБ виводить лояльний бізнес, з яким має певні домовленості, з-під удару правоохоронців. Ця схема повністю не зупиняє розслідування НАБУ, але значно ускладнює роботу детективів.

Євроінтеграція. Президент підписав законопроєкт, необхідний для вступу до ЄС. Законопроєкт №9322 пропонує внести зміни до порядку відбору суддів Конституційного Суду. Він відповідає одному із семи критеріїв, визначених Європейською Комісією щодо членства України в ЄС.

Інші економічні питання, які впливають на співпрацю з міжнародними партнерами. "Енергоатом" збільшив борги попри підвищення тарифів для споживачів. З початку літа Кабінет міністрів України підвищив тарифи на електроенергію для населення на 57-83%, для бізнесу – на 23%.

Це мало зупинити ріст боргів, насамперед "Енергоатому". Однак у липні "Енергоатом" збільшив заборгованість перед держкомпанією "Гарантований покупець" на 6,9 млрд грн, згідно з даними Forbes Ukraine. Уряду пропонували виділити додаткові кошти з бюджету "Енергоатому" та "Укргідроенерго", але відхилили цю пропозицію.

Окуповані електростанції, пов’язані із заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою, під час війни отримали сотні мільйонів з державного бюджету. Розслідування журналістів проєкту Bihus.Info показало, що у 2022 році кілька електростанцій на окупованих територіях отримали 320 млн грн за "зеленим тарифом".

Деякі з них минулого року відключилися від енергомережі України, але продовжували отримувати платежі ще рік. Серед таких бенефіціарів журналісти знайшли і електростанції, пов’язані з найближчим оточенням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, до сфери відповідальності якого відноситься і енергетична галузь.