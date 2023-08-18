Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет, принятый по требованию МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9346-1 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

"Это +1 выполнен структурный маяк МВФ № 10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№ 12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий", - отметил депутат.

Так, закон:

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восстанавливает действие ст. 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;

позволяет рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина.

Кроме того, закон:

устанавливает ограничения госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета, предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;

возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы, которую Минфин должен подать до 25 октября 2023 года.

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности запросило у Кабмина дополнительное финансирование на 2023 год в сумме 948,1 млн грн, поскольку в ведомстве уже начинаются проблемы с выплатой зарплат, а бюджета, который был выделен на 2023 год, хватит еще максимум до октября.

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