Парламент расширил налоговые льготы для волонтеров

16 листопада Верховна Рада в цілому підтримала важливий законопроєкт №7492 щодо волонтерської діяльності.

Він прибирає певні законодавчі прогалини, які існують в Податковому кодексі та полегшує діяльність волонтерів, які допомагають долати наслідки збройної агресії РФ.

Проблема до прийняття закону полягала в тому, що якщо ви волонтер і вирішили зареєструватись у Реєстрі волонтерів, який дає можливість не сплачувати 18% ПДФО і 1,5% військового збору із зібраних благодійних коштів, то ця норма поширюватиметься на вас лише на майбутні місяці.

Наприклад, ви активно волонтерите з початку великої війни, збираєте великі суми на особисті карточки, щоб закрити потреби в пікапах, раціях, аптечках для наших ЗСУ…

Однак, згідно з українським законодавством, якщо збирати значні суми на особисту картку, не зареєструвавшись у податковій, рано чи пізно потрібно буде сплатити податки із зібраних коштів.

Але цієї проблеми точно не виникне, якщо ви будете внесені в Реєстр волонтерів.

Очевидно, що перші кілька місяців війни, коли потрібно було якнайшвидше закрити потреби армії, ви не дуже задумувались про офіційне оформлення в Реєстрі.

І от умовно в червні, коли ваша робота набула системного характеру, вирішили подати документи.

Однак до сьогодні норми законодавства були прописані так, що якщо вас внесли до Реєстру 1 червня 2022 року, ви отримаєте пільгу лише на майбутні місяці.

А от від січня 2022 по червень 2022 ви б не могли претендувати на пільгу, бо не були внесені до Реєстру.

Законопроєкт вирішує цю проблему. Тепер, якщо ви зареєстровані у Реєстрі, або зареєструєтесь до кінця поточного року, звільнення від сплати ПДФО та військового збору поширюватиметься на вас від початку повномасштабної війни, тобто від 24 лютого 2022 року.

Крім цього, закон розширює можливі напрямки витрат осіб з Реєстру волонтерів. Відповідно до нього, не оподатковуватимуться благодійні кошти, які були витрачені в період воєнного і надзвичайного стану на користь:

учасників бойових дій по всій Україні (стосується всіх Сил оборони);

працівників цивільного захисту та членів їх сімей;

вимушених переселенців із зон бойових дій по всій Україні (раніше йшлося про допомогу переселенцям лише з Донецької та Луганської обаластей та АР Крим).

Як зареєструватись у Реєстрі? Для цього необхідно подати документи у паперовій формі (можна подати до будь-якого органу податкової служби) або електронною (поштою до органу ДПС за місцем реєстрації).

Подається заява, копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, а також заява (замість довідки з банку, як це було раніше) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності.

Якщо всі документи подані правильно, то ДПС має включити вас у Реєстр протягом одного робочого дня (звільнення від оподаткування починає діяти цього ж дня).

Наголошу: реєстрація в Реєстрі не є обов’язковою. Фактично це превентивний захід, щоб у майбутньому уникнути потенційних претензій від податкової. Але ви самі вирішуєте — реєструватись чи ні.

Прийнятий закон вкрай необхідний, адже в Україні, окрім благодійних фондів, тисячі волонтерів-фізичних осіб, які допомагають ЗСУ та переселенцям і збирають кошти на особисті рахунки.

А значить, проєкт полегшить ведення волонтерської діяльності та допоможе збільшити обсяги благодійної допомоги на армію для ефективної відсічі агресору.