Рада розширила перелік податкових пільг для волонтерів

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Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №7492, який передбачає розширення переліку податкових пільг для волонтерів.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 313 народних депутатів.

"Закон пропонує, що після включення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ звільнення від оподаткування (18% ПДФО і 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів", - пояснив нардеп.

Він підкреслив, що норма працює до кінця 2022 року.

Нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук додав, що Рада також ухвалила законопроєкт № 8076, який спрощує процедуру потрапляння в реєстр і створює можливість це зробити в "Дії".

"Ми на законодавчому рівні прибрали довідку з банку, через яку унеможливлювалось подання онлайн, і необхідність копії ідентифікаційного, який і так є в податкової", - пояснив нардеп.

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"Усі, хто збирав кошти для ЗСУ на власні картки, уважно прочитайте цей пост.

До кінця року раджу всім зареєструватись у Реєстрі волонтерів для того, щоб звільнити від оподаткування зібрані і витрачені на ЗСУ кошти. Зробити це можна в територіальному відділі податкової служби", - заявив Грищук.

За його словами, наразі процедура така: треба довідка з банку про номер рахунку, на який збирали кошти, заява, копія паспорта і коду.

"Другим законом (законопроєкт № 7492 - ред.) чітко прописуємо в Податковому кодексі, що звільняється від оподаткування весь рік, починаючи з 24 лютого і до моменту реєстрації волонтера в реєстрі. А не тільки зібрана і витрачена після реєстрації сума", - резюмував він.

Податкові пільги для волонтерів в Україні діють з 2014 року. Але раніше передбачалося, що пільга діятиме лише після внесення волонтера до реєстру.

Економічна правда