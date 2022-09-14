Як не порушити закон, займаючись волонтерською діяльністю

Протягом останніх кількох тижнів Україну неодноразово сколихнули новини про обшуки та затримання волонтерів.

Якщо відкрити Єдиний державний реєстр судових рішень, то можна з'ясувати — справ, що не потрапили у ЗМІ стосовно розпорядження гуманітарною допомогою набагато більше, ніж тих, що не набули розголосу.

Провадження стосуються нової статті Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном для отримання прибутку.

Стаття з’явилася у Кримінальному кодексі у березні. Проте за розкрадання гуманітарної допомоги чи залучення пожертвувань, щоб витратити їх на іншу, ніж заявлена, мету, можна було притягнути до кримінальної відповідальності і раніше, однак за іншими статтями.

У зв’язку з численними новинами про справи проти волонтерів виникають такі запитання:

Що саме робити незаконно?

Що робити, щоб не потрапити на приціл правоохоронців?

Що робити, якщо стосовно ваших дій уже розслідується справа, або ви припускаєте таку ймовірність?

Що саме робити незаконно?

Поки відсутня стала судова практика стосовно цих справ. Є кілька вироків у судовому реєстрі, але вони стосуються випадків, де між обвинуваченим та прокурором укладено угоду про визнання винуватості. Тобто людина визнала свою провину, а суд не досліджував докази.

Тому зараз можемо лише трактувати окремі суперечливі питання, але жоден суд ще не вирішував "як правильно". Трактування буде залежати від точки зору. В адвокатів ця точка зору завжди на стороні підозрюваного/обвинуваченого. Врахуйте це, читаючи цю статтю.

Точно незаконно продавати гуманітарну допомогу чи укладати щодо неї якісь інші договори, щоб отримати прибуток.

Так само не можна використовувати для отримання прибутку благодійні пожертви (наприклад, забрати собі гроші, замість того, щоб витратити їх на благодійність чи купити на ці гроші товар для подальшого продажу).

Наприклад, незаконно ввозити Україну товар за спрощеною декларацією, в якій написано, що це гуманітарна допомога, якщо потім цей товар буде виставлено на продаж.

Практика показує, що є суперечливі випадки:

За документами гуманітарну допомогу було ввезено в Україну. Її отримувачем в митній декларації було вказано організацію, державний орган, військову частину. Але ця гуманітарна допомога до отримувача не дійшла.

Насправді волонтер її віддав безоплатно як гуманітарну допомогу іншому одержувачу, але документів про це не має.

Волонтер продав частину гуманітарної допомоги, а виручені кошти спрямував на свою ж волонтерську діяльність, тобто не мав мети одержання прибутку. Можна уявити ще гіршу ситуацію — він витратив ці кошти на волонтерську діяльність, але доказів цьому немає, бо він не зберігає документи.

Волонтер прямо не продавав гуманітарну допомогу будь-кому, але попросив задонатити на покупку інших товарів, які так само пішли б на благодійність. Не розглядав внесені кошти, як свій прибуток і витрати на благодійність.

Але не веде систематизованої документації, тому доказів куди він подів гроші — немає. Тобто виникла ситуація, яку можна оцінювати як прихований продаж гуманітарної допомоги.

Волонтер збирав гроші, а на ці гроші придбав щось, що потім продавав, а не роздавав безкоштовно. Таким чином заробляв більше грошей на волонтерську діяльність — тобто теж не мав мети отримати прибуток.

В описану ситуацію здебільшого можуть потрапити волонтери, які працюють самі або в групі, але від свого імені без створення якоїсь організації. Або громадські організації/благодійні фонди, які не достатньо детально документують свою діяльність.

У жодному з перелічених випадків волонтер не має мети отримати прибуток, але питання в тому, як це виглядає зі сторони і що можна довести?

То що робити, щоб не потрапити на приціл правоохоронців?

Насправді очевидно, що частини порад, викладених нижче, неможливо дотримуватись у випадку загострення воєнних дій, коли потрібно все і на вчора, як це було, наприклад, у березні цього року. Проте на сьогодні і на майбутнє це має працювати.

1. Зберігайте всі документи про придбані товари (товарні чеки, акти приймання-передачі, товарні накладні, договори). Не робіть великих покупок без підписання документів.

Не погоджуйтесь купувати будь-що з вказанням призначення платежу, що не відповідає дійсності (купуєте авто, вказуєте в призначенні платежу, що йдеться про одяг), або за готівку без будь-яких документальних слідів.

Завдання — якщо ви збираєте благодійні пожертви, варто мати можливість довести, куди ви ці пожертви витратили.

2. Фіксуйте прохання про допомогу, зокрема, під час отримання письмових заявок, та передачі допомоги отримувачам — наприклад, підписуйте акти приймання-передачі з характеристиками товару, який передаєте.

Завдання те ж саме — зафіксувати, куди ви витрачаєте благодійну допомогу чи передаєте гуманітарку.

3. Якщо ви ввозите товар подвійного призначення в Україну за гарантійним листом військового підрозділу — потурбуйтесь, щоб у вас було підтвердження про передання товару підрозділу, який надав гарантійний лист.

Або є документи з поясненням — чому не отримав (підрозділ відмовився, і товар переданий іншому підрозділу, наприклад).

4. Те ж саме, якщо йдеться про ввезення товару в якості гуманітарної допомоги — потурбуйтесь, щоб було документально зафіксовано, що товар, який має такий статус, потрапив отримувачу.

Що робити, якщо стосовно ваших дій уже розслідується справа, чи ви так вважаєте?

1. Пам’ятати, що у межах розслідування можуть проводити негласні слідчі дії у вигляді контролю за вчиненням злочину. Тобто ваші дії з передачі комусь гуманітарної допомоги, чи перемовини щодо цього можуть фіксувати для збору доказів.

Вам нічого не загрожує у випадку добросовісних дій правоохоронців. Але недобросовісні правоохоронці можуть прагнути спровокувати ситуацію, яка виглядає як продаж.

Тобто випадки, які упереджений сторонній спостерігач може розцінити як продаж гуманітарної допомоги.

Наприклад, якщо до вас звертаються з проханням "допоможіть, будь-ласка, моєму чоловіку потрібен шолом, хочу придбати та не маю де, можу переслати гроші вам", варто недвозначно акцентувати увагу, що ви не можете продавати гуманітарну допомогу чи речі, придбані за пожертви благодійників.

Але якщо людині дійсно потрібна допомога, а отримувач є вашою цільовою категорією для допомоги, ви можете її надати безкоштовно. Це не позбавляє прохача можливості задонатити на вашу діяльність.

2. Навести лад у паперах. Якщо ви почали займатись волонтерством коли панував хаос перших місяців повномасштабної війни, цілком можна припускати, що у вас не буде документів щодо більшості ваших великих витрат.

Раджу згадати, куди ви поділи найбільші покупки, підписати з отримувачами акти приймання-передачі, або отримати листи-підтвердження. Якщо це можливо. Те ж саме стосується придбання товарів.

До цих ситуацій застосовують всі ті ж принципи, що і для захисту в інших розслідуваннях. Це стосується загальних правил поведінки і стратегії під час обшуку, допиту тощо. Тому радимо звернутися до адвоката та заздалегідь подбати про стратегію захисту.