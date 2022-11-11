Все разделы
Укр / Рус
Почему россияне до сих пор регистрируют бизнес в Украине

Почему россияне до сих пор регистрируют бизнес в Украине

Как изменилась динамика регистрации нового бизнеса в Украине за период войны и почему все еще возможна регистрация бизнеса с российскими корнями? (укр)
Пятница, 11 ноября 2022, 17:38
Андрей Грищук
соучредитель платформы больших данных Vkursi

У жовтні українці зареєстрували 2645 юридичних осіб. Це найнижчий показник за останні півроку. Для порівняння, у вересні таких реєстрацій було 3171, у серпні – 3063, а липні – 3050. 

Кількість реєстрацій не опускалась нижче психологічної "ватерлінії" у 3000 реєстрацій протягом 120 днів війни. 

У жовтні ж це сталось і ми повернулись до рівня реєстрацій "майже травня", коли українці зареєстрували 2894 юридичних особи. Щоправда, на той час у топі були юридичні особи для благодійності. 

Навесні спостерігався справжній "бум" реєстрації благодійних організацій. Наприклад, у квітні 2022 року в Україні було зареєстровано 1199 благодійних організацій, що у 12 разів більше, ніж у 2021 році. 

 

Загальмувався і темп реєстрації ФОПів, важливих для цифрових банків, які багато працюють над комфортом саме цієї категорії клієнтів. 

Жовтень завершив цикл поступового збільшення кількості реєстрацій фізичних осіб-підприємців від 15 670 реєстрацій у травні до 20 297 у вересні. 

Так, у жовтні зареєстрували 17432 ФОПи. У серпні, наприклад, реєстрацій було 20316, у липні – 19 339 реєстрацій і червні – 18 243.

 

В цілому індекс очікувань ділової активності в межах щомісячного замірювання знизився до 44.9 із 46.1 у вересні, за даними Національного банку. Бізнес вказує на погіршення перспектив через ускладнення безпекової ситуації.

Цікаво, що в Україні все ще можлива реєстрація юридичних осіб з російським корінням, тобто компаній, у яких засновники або кінцеві власники – громадяни російської федерації.

Так, вдалось ідентифікувати щонайменше 11 юросіб, зареєстрованих під час війни громадянами російської федерації — у Києві, Одесі, Хмельницькому, Вараші, Первомайську, Миколаєві, Харкові. 

Серед них салони краси, благодійні фонди, громадські організації, бізнеси у сфері оренди нерухомого майна і оптової торгівлі.

Мова принаймні про три варіанти:

  • реєстрацію юросіб, серед засновників яких є громадяни російської федерації,
  • реєстрацію юросіб, бенефіціари яких є громадянами росії,
  • реєстрацію юросіб, засновники і бенефіціари котрих мають російський паспорт.

У всіх випадках це – резиденти України без підприємницького, ідентифікованого у державних реєстрах, досвіду та з чистою історією реєстраційних змін. 

10 жовтня, наприклад, громадянин російської федерації Роман Хотченков зареєстрував у Одесі ТОВ "Хт-Інвест". 21 вересня у місті Вараш зареєстрована благодійна організація "БФ "Україна-Наш дім" із російським засновником. 

22 серпня зареєстрували торговий дім "Преміум Брендс" у Києві, який буде займатися оптовою торгівлею продуктами харчування і напоями. А 11 липня ТОВ "Жіноча справа". У червні в Закарпатській області з’явився благодійний фонд "Карпатіко"

Реєстрували і громадські організації, зокрема у травні громадську організацію "Мирне небо Миколаєва" у Миколаєві, серед засновників якої – громадяни росії.

Загалом 28 893 громадян і резидентів росії та білорусі потенційно продовжують впливати на бізнес в Україні, з них 20 981 пов’язані саме із діючим бізнесом. 

В цілому 20 314 компаній на території України мають російське чи білоруське коріння, за даними russian Rootsреєстру компаній України для виявлення російського коріння. 

 

На частину із них не поширюється мораторій на російський бізнес, продиктований Постановою №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації". 

Так, вона не стосується:

  • громадян росії, які проживають на території України на законних підставах;
  • українських компаній, в яких засновниками та бенефеціарами є виключно громадяни росії, які проживають на території України на законних підставах чи виключно громадяни України та громадяни росії, які проживають на території України на законних підставах. 

Водночас ухвалений Радою 4 листопада закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" пропонує зараховувати бізнес з російським корінням до категорії високоризикових клієнтів, а банки зобов’язує звітувати про фінансові операції осіб та компаній, пов’язаних з росією, в Держфінмоніторинг.

Права резидентів України та українців з російським паспортом не отримали належної законодавчої уваги до цього часу. Втім пильності до російських паспортів у ДНК українського бізнесу таки хочеться. 

Очевидно, першим кроком на шляху до цього є нова Постанова ДМС від 1 листопада про відмову у прийнятті заяв для оформлення дозволів на імміграцію, оформлення посвідок на постійне чи тимчасове проживання, а також припинення розгляду заяв громадян російської федерації, поданих раніше.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
санкции Россия бизнес
Материалы по теме
РЖД снова обратилась в Совет ЕС по отмене санкций: предыдущее заявление проигнорировали 10 ноября 2022, 18:00
Прибыль "Сбербанка" в годовом измерении упала на 95% 10 ноября 2022, 16:50
НКЦБФР лишила лицензии инвесткомпанию, связанную с россиянином 9 ноября 2022, 18:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте