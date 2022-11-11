Почему россияне до сих пор регистрируют бизнес в Украине

У жовтні українці зареєстрували 2645 юридичних осіб. Це найнижчий показник за останні півроку. Для порівняння, у вересні таких реєстрацій було 3171, у серпні – 3063, а липні – 3050.

Кількість реєстрацій не опускалась нижче психологічної "ватерлінії" у 3000 реєстрацій протягом 120 днів війни.

У жовтні ж це сталось і ми повернулись до рівня реєстрацій "майже травня", коли українці зареєстрували 2894 юридичних особи. Щоправда, на той час у топі були юридичні особи для благодійності.

Навесні спостерігався справжній "бум" реєстрації благодійних організацій. Наприклад, у квітні 2022 року в Україні було зареєстровано 1199 благодійних організацій, що у 12 разів більше, ніж у 2021 році.

Загальмувався і темп реєстрації ФОПів, важливих для цифрових банків, які багато працюють над комфортом саме цієї категорії клієнтів.

Жовтень завершив цикл поступового збільшення кількості реєстрацій фізичних осіб-підприємців від 15 670 реєстрацій у травні до 20 297 у вересні.

Так, у жовтні зареєстрували 17432 ФОПи. У серпні, наприклад, реєстрацій було 20316, у липні – 19 339 реєстрацій і червні – 18 243.

В цілому індекс очікувань ділової активності в межах щомісячного замірювання знизився до 44.9 із 46.1 у вересні, за даними Національного банку. Бізнес вказує на погіршення перспектив через ускладнення безпекової ситуації.

Цікаво, що в Україні все ще можлива реєстрація юридичних осіб з російським корінням, тобто компаній, у яких засновники або кінцеві власники – громадяни російської федерації.

Так, вдалось ідентифікувати щонайменше 11 юросіб, зареєстрованих під час війни громадянами російської федерації — у Києві, Одесі, Хмельницькому, Вараші, Первомайську, Миколаєві, Харкові.

Серед них салони краси, благодійні фонди, громадські організації, бізнеси у сфері оренди нерухомого майна і оптової торгівлі.

Мова принаймні про три варіанти:

реєстрацію юросіб, серед засновників яких є громадяни російської федерації,

реєстрацію юросіб, бенефіціари яких є громадянами росії,

реєстрацію юросіб, засновники і бенефіціари котрих мають російський паспорт.

У всіх випадках це – резиденти України без підприємницького, ідентифікованого у державних реєстрах, досвіду та з чистою історією реєстраційних змін.

10 жовтня, наприклад, громадянин російської федерації Роман Хотченков зареєстрував у Одесі ТОВ "Хт-Інвест". 21 вересня у місті Вараш зареєстрована благодійна організація "БФ "Україна-Наш дім" із російським засновником.

22 серпня зареєстрували торговий дім "Преміум Брендс" у Києві, який буде займатися оптовою торгівлею продуктами харчування і напоями. А 11 липня – ТОВ "Жіноча справа". У червні в Закарпатській області з’явився благодійний фонд "Карпатіко".

Реєстрували і громадські організації, зокрема у травні громадську організацію "Мирне небо Миколаєва" у Миколаєві, серед засновників якої – громадяни росії.

Загалом 28 893 громадян і резидентів росії та білорусі потенційно продовжують впливати на бізнес в Україні, з них 20 981 пов’язані саме із діючим бізнесом.

В цілому 20 314 компаній на території України мають російське чи білоруське коріння, за даними russian Roots – реєстру компаній України для виявлення російського коріння.

На частину із них не поширюється мораторій на російський бізнес, продиктований Постановою №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації".

Так, вона не стосується:

громадян росії, які проживають на території України на законних підставах;

українських компаній, в яких засновниками та бенефеціарами є виключно громадяни росії, які проживають на території України на законних підставах чи виключно громадяни України та громадяни росії, які проживають на території України на законних підставах.

Водночас ухвалений Радою 4 листопада закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" пропонує зараховувати бізнес з російським корінням до категорії високоризикових клієнтів, а банки зобов’язує звітувати про фінансові операції осіб та компаній, пов’язаних з росією, в Держфінмоніторинг.

Права резидентів України та українців з російським паспортом не отримали належної законодавчої уваги до цього часу. Втім пильності до російських паспортів у ДНК українського бізнесу таки хочеться.

Очевидно, першим кроком на шляху до цього є нова Постанова ДМС від 1 листопада про відмову у прийнятті заяв для оформлення дозволів на імміграцію, оформлення посвідок на постійне чи тимчасове проживання, а також припинення розгляду заяв громадян російської федерації, поданих раніше.