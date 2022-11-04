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Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

П'ятниця, 4 листопада 2022, 11:51 - Олексій Павлиш

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Доркумент у цілому підтримали 316 нардепів.

За словами Железняка, законопроєктом, зокрема, передбачено:

  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи - Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади.

"До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - резюмував Железняк.

Економічна правда

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