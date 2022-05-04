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Товарооборот между США и россией

Товарооборот между США и россией

США входят в тройку крупнейших поставщиков в Россию. Как развивались торговые отношения между странами за последние два года? (укр)
Среда, 4 мая 2022, 13:28
Ярослав Пилипенко
аналитик Transparency International Ukraine

У війні з росією, США — одні з наших найбільших союзників. Вони постачають зброю, допомагають грошима і накладають санкції, зокрема — обмежують торгівлю з рф. 

Протягом 2020-2021 років Штати входили в трійку основних постачальників до рф (6%), попереду них — лише Китай та Німеччина. 

Від діалогу до критичної межі

16 червня 2021 року в Женеві Джо Байден та володимир путін вперше зустрілися в ролі президентів. Тоді російсько-американський саміт став знаковою подією — він продемонстрував, що обидві країни зацікавлені в діалозі. Говорили і про Україну.

Після цього було ще кілька зустрічей на нейтральній території — у Фінляндії та Швейцарії, — та візитів американських високопосадовців до москви. 

"Офіційні особи в обох країнах кажуть, що серія переговорів поки що мало що дала по суті, але допомагає запобігти виходу з-під контролю напруженості в російсько-американських відносинах", — наголошували в New York Times.

Однак вже наприкінці жовтня 2021 у стосунках між рф та США поступово назрівала криза. Саме тоді в американських ЗМІ почалася гучна інформаційна кампанія про посилення загрози російського військового вторгнення в Україну. 

А в січні 2022 року в рф заявили, що стосунки між США та росією підійшли до "небезпечної критичної межі", тому "тут гостро необхідний серйозний предметний діалог".

Що росія купує в США

США займали приблизно 6% у структурі імпорту росії. У 2020 це було $13 млрд, в 2021 – $17,1 млрд.

Прихований (засекречений) імпорт – 35%

Понад третину товарів, які росія купує в США, вона приховує у своїх митних документах — їх вписують за секретними кодами S, SS, SSSS тощо. Згідно з даними ООН переважна частка засекреченого імпорту із США —  це запчастини і технічне обслуговування комерційних літаків Boeing. 

У березні 2022 року Міністерство торгівлі США заборонило заправляти, обслуговувати, ремонтувати та забезпечувати запчастинами 99 літаків Boeing, які експлуатують російські пасажирські та вантажні перевізники. 

 

Машини, обладнання та апаратура – 19,4%

Кожен десятий долар, який заплатили в цій категорії, пішов на турбореактивні та турбогвинтові двигуни і газові турбіни. 

По 5% припадає на двигуни внутрішнього згорання та центрифуги, обладнання для фільтрування або очищення рідин і газів. 

Понад 4,7% становлять крани, клапани, вентилі, частини до них, 4,4% — персональні комп’ютери, ноутбуки та комплектуючі, 3,4% — вали трансмісійні, підшипники, шестерні, зубчасті передачі, коробки передач, 3,1% — телефони та аудіо- і відеоапаратура.

Продукція хімічної промисловості – 13,8% 

Половина імпорту цієї групи припадає на фармацевтичну продукцію. Ще 11% — це ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні, туалетні засоби.

Крім цього, варто виділити каталізатори для нафтопереробки і нафтохімії. Це хімічні речовини, які використовують, щоб переробляти нафту на пальне, поліетилен та інші матерії. 

У 2019 році частка імпорту серед каталізаторів становила понад 80%, серед них третина – із США. російська влада намагалася потроху заміщувати іноземні хімікати, однак власні технології рф морально застаріли, тому це відбувається повільно й дорого. 

Китай теж намагається налагодити їх випуск, але їхні каталізатори поки не достатньо якісні. 

У п’ятому пакеті санкцій експортувати каталізатори до росії заборонив Євросоюз. Тепер фахівці одного з інститутів Стенфорду закликають зробити це і Штати. 

Транспорт – 11,6%

59% цієї групи припадає на легкові та вантажні автомобілі, 23,7% — запасні частини до транспортних засобів, 5% — кузови (кабіни) до транспортних засобів, 4,8% — трактори, 1,5% — мотоцикли, мопеди. 

Інструменти та апарати, годинники – 6,9%

Майже 30% у цій групі становлять прилади, інструменти та пристрої, що застосовуються у медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії. 

Ще 13% — прилади для фізичного та хімічного аналізу, 12,1% — рентгенівська апаратура, 11,5% — ортопедичні вироби, милиці, бандажі, шини.

На початку березня США заборонила експорт до росії предметів розкоші: одягу, годинників, авто та інших товарів, які часто купують російські еліти.

Що росія продає США

Експорт рф до США в 2020 році становив 10,8 млрд дол, а вже наступного року він зріс на 61% – 17,7 млрд дол. Штати посідали 9 місце за часткою російського експорту. 

Мінеральні продукти (нафту та нафтопродукти) – 44,2%

97% цієї групи становили нафта та нафтопродукти. Ще 1,2% — це масла (бензол, толуол, ксилол, нафталін), 0,4% – кам’яне вугілля. 

Коштовності (дорогоцінне каміння та метали) — 17,9%

 

97% товарів групи становила платина, срібло – 1,2%.

Метали та вироби з них – 16,5%

Зокрема експорт чорних металів складав 45%, алюміній та вироби з нього — 37%.

Продукція хімічної промисловості – 8,1%

Добрива становили 81%, продукти неорганічної хімії (вуглець, фосфати, сульфати) – 12,4%.

Машини, обладнання та апаратура – 2,9%

Здебільшого експортували двигуни та інші силові установки — 47%, а також машини і промислове обладнання — 14%.

Санкції США до росії

За даними сервісу відстеження санкцій Castellum.AI, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну США запровадила щодо росії та росіян понад 900 обмежень. 

Поступово вони закрили для них небо і порти, заборонили імпорт російських нафти, газу і вугілля. США відрізали низку банків рф від SWIFT, заморозили активи центробанку рф та інших. 

Вони накладали торговельні обмеження, персональні санкції і санкції на юридичних осіб. Зокрема — щодо 48 компаній оборонного комплексу. Їх залишили без західних технологічних і фінансових ресурсів. Серед них:

  • Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" — виготовляє для армії рф підводну зброю, цифрові комп’ютери та радіолокаційні системи, гіперзвукову зброю, протирадіолокаційні, протикорабельні та інші багатоцільові ракети. 
  • "Високоточні комплекси", що входить до держкорпорації "Ростєх". Постачає зенітно-повітряні та протитанкові ракетні комплекси, серед яких "Панцирь" та ракети "Іскандер". 
  • Держкорпорація "Тєхмаш".
  • Державний холдинг "Російські гелікоптери", який здійснює нагляд за виробництвом та обслуговуванням цивільних і військових гелікоптерів.
  • ПП "Кронштадт" — розробляє та виробляє обладнання, програмне забезпечення для безпілотної авіації та оборонної промисловості росії.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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