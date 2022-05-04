Товарооборот между США и россией
У війні з росією, США — одні з наших найбільших союзників. Вони постачають зброю, допомагають грошима і накладають санкції, зокрема — обмежують торгівлю з рф.
Протягом 2020-2021 років Штати входили в трійку основних постачальників до рф (6%), попереду них — лише Китай та Німеччина.
Від діалогу до критичної межі
16 червня 2021 року в Женеві Джо Байден та володимир путін вперше зустрілися в ролі президентів. Тоді російсько-американський саміт став знаковою подією — він продемонстрував, що обидві країни зацікавлені в діалозі. Говорили і про Україну.
Після цього було ще кілька зустрічей на нейтральній території — у Фінляндії та Швейцарії, — та візитів американських високопосадовців до москви.
"Офіційні особи в обох країнах кажуть, що серія переговорів поки що мало що дала по суті, але допомагає запобігти виходу з-під контролю напруженості в російсько-американських відносинах", — наголошували в New York Times.
Однак вже наприкінці жовтня 2021 у стосунках між рф та США поступово назрівала криза. Саме тоді в американських ЗМІ почалася гучна інформаційна кампанія про посилення загрози російського військового вторгнення в Україну.
А в січні 2022 року в рф заявили, що стосунки між США та росією підійшли до "небезпечної критичної межі", тому "тут гостро необхідний серйозний предметний діалог".
Що росія купує в США
США займали приблизно 6% у структурі імпорту росії. У 2020 це було $13 млрд, в 2021 – $17,1 млрд.
Прихований (засекречений) імпорт – 35%
Понад третину товарів, які росія купує в США, вона приховує у своїх митних документах — їх вписують за секретними кодами S, SS, SSSS тощо. Згідно з даними ООН переважна частка засекреченого імпорту із США — це запчастини і технічне обслуговування комерційних літаків Boeing.
У березні 2022 року Міністерство торгівлі США заборонило заправляти, обслуговувати, ремонтувати та забезпечувати запчастинами 99 літаків Boeing, які експлуатують російські пасажирські та вантажні перевізники.
Машини, обладнання та апаратура – 19,4%
Кожен десятий долар, який заплатили в цій категорії, пішов на турбореактивні та турбогвинтові двигуни і газові турбіни.
По 5% припадає на двигуни внутрішнього згорання та центрифуги, обладнання для фільтрування або очищення рідин і газів.
Понад 4,7% становлять крани, клапани, вентилі, частини до них, 4,4% — персональні комп’ютери, ноутбуки та комплектуючі, 3,4% — вали трансмісійні, підшипники, шестерні, зубчасті передачі, коробки передач, 3,1% — телефони та аудіо- і відеоапаратура.
Продукція хімічної промисловості – 13,8%
Половина імпорту цієї групи припадає на фармацевтичну продукцію. Ще 11% — це ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні, туалетні засоби.
Крім цього, варто виділити каталізатори для нафтопереробки і нафтохімії. Це хімічні речовини, які використовують, щоб переробляти нафту на пальне, поліетилен та інші матерії.
У 2019 році частка імпорту серед каталізаторів становила понад 80%, серед них третина – із США. російська влада намагалася потроху заміщувати іноземні хімікати, однак власні технології рф морально застаріли, тому це відбувається повільно й дорого.
Китай теж намагається налагодити їх випуск, але їхні каталізатори поки не достатньо якісні.
У п’ятому пакеті санкцій експортувати каталізатори до росії заборонив Євросоюз. Тепер фахівці одного з інститутів Стенфорду закликають зробити це і Штати.
Транспорт – 11,6%
59% цієї групи припадає на легкові та вантажні автомобілі, 23,7% — запасні частини до транспортних засобів, 5% — кузови (кабіни) до транспортних засобів, 4,8% — трактори, 1,5% — мотоцикли, мопеди.
Інструменти та апарати, годинники – 6,9%
Майже 30% у цій групі становлять прилади, інструменти та пристрої, що застосовуються у медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії.
Ще 13% — прилади для фізичного та хімічного аналізу, 12,1% — рентгенівська апаратура, 11,5% — ортопедичні вироби, милиці, бандажі, шини.
На початку березня США заборонила експорт до росії предметів розкоші: одягу, годинників, авто та інших товарів, які часто купують російські еліти.
Що росія продає США
Експорт рф до США в 2020 році становив 10,8 млрд дол, а вже наступного року він зріс на 61% – 17,7 млрд дол. Штати посідали 9 місце за часткою російського експорту.
Мінеральні продукти (нафту та нафтопродукти) – 44,2%
97% цієї групи становили нафта та нафтопродукти. Ще 1,2% — це масла (бензол, толуол, ксилол, нафталін), 0,4% – кам’яне вугілля.
Коштовності (дорогоцінне каміння та метали) — 17,9%
97% товарів групи становила платина, срібло – 1,2%.
Метали та вироби з них – 16,5%
Зокрема експорт чорних металів складав 45%, алюміній та вироби з нього — 37%.
Продукція хімічної промисловості – 8,1%
Добрива становили 81%, продукти неорганічної хімії (вуглець, фосфати, сульфати) – 12,4%.
Машини, обладнання та апаратура – 2,9%
Здебільшого експортували двигуни та інші силові установки — 47%, а також машини і промислове обладнання — 14%.
Санкції США до росії
За даними сервісу відстеження санкцій Castellum.AI, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну США запровадила щодо росії та росіян понад 900 обмежень.
Поступово вони закрили для них небо і порти, заборонили імпорт російських нафти, газу і вугілля. США відрізали низку банків рф від SWIFT, заморозили активи центробанку рф та інших.
Вони накладали торговельні обмеження, персональні санкції і санкції на юридичних осіб. Зокрема — щодо 48 компаній оборонного комплексу. Їх залишили без західних технологічних і фінансових ресурсів. Серед них:
- Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" — виготовляє для армії рф підводну зброю, цифрові комп’ютери та радіолокаційні системи, гіперзвукову зброю, протирадіолокаційні, протикорабельні та інші багатоцільові ракети.
- "Високоточні комплекси", що входить до держкорпорації "Ростєх". Постачає зенітно-повітряні та протитанкові ракетні комплекси, серед яких "Панцирь" та ракети "Іскандер".
- Держкорпорація "Тєхмаш".
- Державний холдинг "Російські гелікоптери", який здійснює нагляд за виробництвом та обслуговуванням цивільних і військових гелікоптерів.
- ПП "Кронштадт" — розробляє та виробляє обладнання, програмне забезпечення для безпілотної авіації та оборонної промисловості росії.