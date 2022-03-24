Украина будущего – взгляд с 2030 года

Здавалося, нація не сформувалася за 30 років Великої подорожі. Але, як виявилося, не вистачало лише останнього кроку – Великої війни.

Національно-визвольної війни. І нового свята – свята Перемоги. Україна перемогла – адже, перемогу у війні отримує той, в кого більш надихаюча картина майбутнього.

Але і весь світ у 2022 році знаходився всередині глобальних викликів, що змінили його докорінно.

Змінилася глобальна система безпеки, світові інституції. Змінилися економічні моделі, ставлення до середовища.

Більшістю країн, які пройшли модернізацію, було доведено, що ключ до успіху — відкритий доступ, економічні свободи (так, і зниження податків). Тоді державні інституції стають ефективними.

Тоді підприємець створює робочі місця, прагне зростання бізнесу — отже, надходження в бюджет та зарплати зростають, і держава й самі громадяни мають можливість краще піклуватися про тих, хто цього потребує. І основа розвитку – людський капітал.

Національна економічна стратегія України ще у 2021 поставила в центр всіх рішень розвиток людського капіталу та інновації. І післявоєнний шлях України був — здивувати світ і самих себе спроможністю стрибнути в майбутнє, де держава є цифровою і сервісною.

Де традиційні індустрії сплавлені з цифровими і креативними. Де громадянин прагне розвитку, бере відповідальність, цінує свободу свою й інших. А щастя і добробут — стають результатом розвитку.

Після війни, у 2022 році, українці домовились про два рішення:

- Будувати нову країну на новому суспільному договорі, де корупція неприйнятна, де права Людини і справедливість є найвищим благом;

- Замість відбудовування старої інфраструктури і системи державного управління – створити дещо принципово нове: нову міську інфраструктуру, нову енергетику і промисловість, нову прогресивну систему освіти, нові адаптивні державні інститути – і так у кожній сфері.

Отже, що вдалося Українцям і Україні.

1. Україна – простір свободи і творення

- Країна, в якій можна вільно висловлювати свої думки, працювати та розвивати бізнес, будувати власний добробут із користю для суспільного блага;

- Мультикультурна країна, в якій неприйнятна будь-яка ксенофобія та дискримінація людини;

- Країна, в якій створені всі умови для вільної самореалізації громадян, їх розвитку, творчості;

- Країна – глобальний креативний хаб, де можна комфортно й безпечно жити, творити, розвиватися, вести бізнес, бути щасливим. Країна, яка допомагає молодим сім'ям і підтримує зростання народжуваності;

- Світовий освітній центр, найкраще місце для самореалізації талантів;

- SMART-UP нація.

2. Україна – Фронтир Цивілізації

- Україна – глобальний суб'єкт, впливовий суб’єкт Центральної і Східної Європи. Україна незалежна в прийнятті економічних і геополітичних рішень;

- Відкрита країна як частина великого розвиненого світу, інтегрована у світовий економічний та культурний простір;

- Україна стала співзасновником нової ООН (Ліга Націй 3.0);

- Світовий центр кібер- і військової безпеки, протидії гібридним війнам: Нова світова архітектура безпеки сформована за активної участі України (глобальна система припинення збройних конфліктів у 24 години по світу). В Україні – полігон для підготовки нової Армії Світу. Створено світовий центр кібербезпеки;

- Територія відпрацювання нових моделей державного управління. Україна запропонувала Світу нові моделі адаптивних інституцій, прямої демократії, горизонтальних спільнот, "бірюзової" держави;

- Важливий учасник Європейської енергетичної безпеки;

- Центр продовольчої безпеки і виробник екологічних продуктів;

- В Україні інтегровані економічні інтереси глобальних лідерів: США, Великої Британії, Польщі, Канади, Німеччини, Франції, Китаю, Японії, Індії, СА, ОАЕ, Бразилії, ПАР (та країн Африканського союзу);

- Країна комфортна для ведення діяльності глобальних корпорацій і світових підривних стартапів;

- Україна інтегрована у світові організації. Стала членом оновлених ЄС і НАТО; членом ОЕСР;

- Україна отримала безвізовий режим із США, ВБ, Японією і багатьма іншими країнами. Український паспорт – дає можливості вільного пересування майже в усіх країнах світу;

- В Україні розміщують регіональні офіси глобальні організації, що дає можливість створення нової якості інституцій безпеки та сталого розвитку.

3. Україна – світовий інноваційний, технологічний і логістичний Хаб

- Територія інновацій, технологічної інтеграції і впровадження нових технологій, створення high-tech і future-tech продуктів;

- "Кремнієва" долина Європи: Європейський центр IT, R&D і нових технологій;

- Країна-інноватор, що кинула виклик традиційним економічним системам, спромоглася провести швидку модернізацію економіки та інфраструктури;

- Побудована перша у світі цифрова держава, в тому числі за рахунок використання можливостей Starlink і інших технологій із безпечним та безперебійним доступом до Інтернету на 100% території для 100% мешканців.

4. Країна розвинутого людського капіталу; світовий центр культури, освіти, науки

- Україна – країна з високою якістю життя громадян. Країна добробуту і розвитку людського капіталу;

- Україна – світовий центр розвитку культури, сучасної освіти і науки;

- Європейський центр зеленого і медичного туризму;

- В країні розвинута система справедливості (на перехідному етапі розповсюджена практика британського суду);

- Історію України включено в шкільні навчальні програми по світу. Перемога України над росією шанується у світі;

- Українці – як ті, що виїхали за роки війни, так і нащадки емігрантів, повертаються до України, ведуть діяльність в Україні або співпрацюють з українськими підприємствами і інституціями та просувають Україну у світі;

- Україна залучила таланти з усього світу;

- Україна надає громадянство усім, хто поділяє цінності свободи: діаспора інноватори, волонтери (у тому числі військові), інвестори, таланти тощо. Громадянство також реалізується за принципом e-residence/startup visa. Є можливість отримання подвійного громадянства для усіх українців;

- Україна мультикультурна. Таланти, інвестори, кваліфіковані фахівці і трудові мігранти, так само як туристи, сприймають Україну як сприятливий, безпечний, комфортний і цікавий простір;

- Українська шкільна освіта ґрунтовна і сучасна, стимулює креативне, критичне, рефлексивне мислення. До викладання залучені практики (громадська місія). Велика частина освітнього процесу проводиться онлайн найкращими вчителями, що стимулювало масове професійне зростання шкільних вчителів. Модернізована Мала академія наук – простір розвитку наукового і інноваційного мислення;

- Модернізовані університети стали кадровими центрами, центрами науки і інновацій, консультаційними центрами. Університети привабливі для талановитих студентів з усього світу;

- Розвивається фундаментальна і прикладна наука. Академію наук трансформовано в фонди наукового розвитку, що фінансують наукові установи і вчених на системній і грантовій основі. Фінансування науки є одним з пріоритетів держави і великого бізнесу;

- Український медіа- і культурний продукт затребувані по всьому світу. Мода на українське не проходить, а зростає;

- Європейські пенсіонери віддають перевагу проведенню "другій молодості" в Україні;

- Українці масово займаються спортом, рівень проникнення здорового способу життя – більше 50% домогосподарств;

- Розвинутий місцевий туризм і індустрія гостинності;

5. Країна нової економіки, випереджального економічного зростання і бізнес-можливостей

- Найбільш привабливе місце в Європі для ведення бізнесу і інвестицій, розвитку людини і інновацій;

- Країна випереджального розвитку цифрової економіки. Віртуальна економіка повноцінно діє паралельно з традиційною і межа між ними фактично усунута;

- Створення в Україні території випереджаючого розвитку і економічного успіху стало прикладом для демократизації і демілітарізованого розвитку росії;

- Україна – важлива ланка глобальних мереж створення цінності;

- Найкраща територія для релокації бізнесу з Азії і Європи в орієнтації на Європейський ринок;

- Глобальні ланцюги доданої вартості включили Україну, що дало можливість узгодити інтереси США, ЄС, Китаю та інших Азіатських країн і країн Близького Сходу та реалізувати особливість географічного розташування України;

- Проведена масштабна дерегуляція і лібералізація податкової системи;

- Проведена майже повна приватизація;

- Агросектор перетворений на сектор виробництва продовольства (зміщення акцентів в експорті), реалізовані програми глибокої переробки;

- Модернізовані традиційні галузі промисловості, проведена тотальна цифровізація. Україна є майданчиком для відпрацювання нових матеріалів і технологій в металургії, хімії, будівництві;

- Створені мережі кластерів для всіх секторів економіки;

- Діють кластери з виробництва надсучасної зброї спільно з партнерами з безпекових союзів;

- В розвиток української економіки залучені бізнесмени і провідні компанії з усього світу (Amazon, Tesla, SpaceX, Boston Dynamix, TSMC, Cisco Systems, Samsung, Qualcomm, ABB, Siemens, Hitachi, Intel, Microsoft та інші), створюючи виробничі і R&D центри в українських містах;

- Переміщено регіональні офіси компаній та організацій з росії до України (з подальшим підпорядкуванням російських офісів українським);

- Запущені основні глобальні сервіси в Україні (глобальні інвестиційні банки, сервіси Amazon тощо);

- Країна стала експортером енергетичних ресурсів (реалізовані програми радикального збільшення видобутку газу, нафти, виробництво моторного палива, ядерного палива та водню), а також розвинута видобувна і переробна промисловість (літій, титан, рідкоземельні метали тощо).

6. Країна сучасної Інфраструктури

- Україна – світовий майданчик будівництва і інфраструктури 2030-х. В Україні відпрацьовуються нові технології будівництва і будівельні матеріали;

- В Україні побудовані нові, децентралізовані міста, радикально змінюється міська інфраструктура як транспортна так і ЖКГ;

- Україна – світовий взірець модернізації інфраструктури (після війни відбулася побудова нової інноваційної інфраструктури, а не просто реставрація, "зелені стандарти будівель");

- Розвинута зелена/відновлювана енергетика, smart greed, розбудовується "синя" економіка (еко-проєкти як успішні бізнес-проєкти), реалізуються програми повної переробки відходів;

- Побудована сучасна логістична інфраструктура. Створені можливості для логістичних 5PL операторів;

- Переміщення від Києва до основних міст – до 3 годин, повітряне сполучення між всіма обласними центрами, всі обласні міста пов’язані швидким наземним сполученням.

У 2030 році Україна – країна економічно самостійних, освічених і критично мислячих громадян.

Країна створює безпеку і рівність можливостей, дбає про тих, хто не може подбати про себе. Українці взяли на себе відповідальність за добробут, освіту і здоров’я сім’ї.

Пріоритети країни:

- розвиток людського капіталу;

- наука, інновації і підприємництво;

- безпека і захист прав власності;

- права людини і свободи.

Українець прагне розвитку. Він сам бере відповідальність за добробут родини. Він має власність і використовує її на свій розсуд. Він накопичує пенсію, і тому в державі є працюючий фондовий ринок.

Він думає про те, щоб самостійно або разом з партнерами зайнятися власною справою, або інвестує кошти в фонди чи в стартапи.

Він дбає про освіту і здоров‘я родини, а держава дбає про тих, хто не в змозі турбуватися про себе. Він кооперується в бізнесі, в ОСББ чи для відстоювання власних прав.

Українець подорожує країною і світом; навчається, набуває нових професій. Дивує світ винаходами. Не боїться діяти всупереч усталеним шаблонам і знаходить кращі рішення для складних проблем.

Тому він залишається українцем, живучи в Сан-Франциско й Сінгапурі, Кракові чи Дар-ес-Саламі (столиця Танзанії, — ЕП). Проте він прагне розвитку України, повертається до України, сплачує податки в Україні.

Після Перемоги Українці змогли в державі і суспільстві:

- забезпечити захист майнових й інтелектуальних прав;

- повернути і залучити таланти з усього світу в науку і бізнес;

- не допустити повернення корупції і несправедливості судів і правоохоронних органів;

- побудувати сильні але адаптивні державні інституції, швидкі рішення у співдії органів влади і громадянського суспільства;

- побудувати освіту — ґрунтовну і сучасну, але таку, що стимулює креативне, критичне, рефлексивне мислення;

- покращити розуміння громадянином сучасної економіки, розвинути фінансову грамотність;

- навчитися кооперації, забезпечити важливість репутації (не може залишатися при владі корумпований політик; у професії журналіст, який бреше, в бізнесі підприємець, що не обходить сплату податків тощо);

- створити умови для ефективного фінансування науки й інновацій;

- створити найкращі в регіоні можливості для інвестування, впровадження інновацій і ведення бізнесу.

Як Україні здійснити цивілізаційний стрибок?

Напередодні агресії Україна – найбідніша країна Європи. Стиснута пружина з великим нереалізованим потенціалом.

У 2030 році Україна – Європейський інноваційний "тигр", найбільш привабливе місце для ведення бізнесу, інвестування, інновацій, реалізації власного таланту в Європі.

Що об’єднує і власників великого бізнесу, і проукраїнських політиків, і науковців, і підприємців, і аграріїв, і діячів культури, і робітників? Розуміння того, що ми – і кожний професіонал в своїй сфері, і в цілому суспільство і держава – можемо більше.

І більше заробляти, і бути більш цікавими для світу, і мати краще життя. І ми доводили нашу спроможність багато разів і до війни, і під час війни, і – я переконаний – після Перемоги.

Що треба зробити, щоб країні нарешті вдалося реалізувати власний потенціал? Визнати, що основою розвитку має стати підприємництво, інновативність, захищена приватна власність.

Шлях України – забезпечити інноваційне економічне зростання. Для цього на першому етапі необхідно підготувати "плацдарм":

- забезпечити верховенство права і захист власності, підвищити рівень економічної грамотності громадян;

- модернізувати традиційні індустрії;

- покластися на розвиток цифрової економіки;

- забезпечити кращі умови для українського експорту;

- забезпечити енергетичну незалежність, дерегулювати економіку і забезпечити бізнесу рівні умови;

- створити умови для залучення в країну талантів з усього світу.

І зрештою ми отримаємо те, чого прагнемо – безпеку, визнання, інвестиції, доступ до ринків і технологій, залученість до світових мереж, спроможність спільно з розвиненим світом опиратися глобальним викликам і головне – реалізації нашого потенціалу і підвищення добробуту.

Чи може Україна не намагатися наздогнати розвинений світ? Так, Україна може кинути виклик самій собі і світу і реалізувати власний потенціал креативної інновативної країни.