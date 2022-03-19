Енергетичний безвіз. Єдиним фронтом з Європою

16 березня відбулася історична подія: об’єднана енергосистема України стала частиною енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

Якщо уявити Європейський Союз у вигляді енергетичної карти, то на ній Україна тепер є частиною ЄС.

Ми готувалися до цього об’єднання п’ять років і за планом мали інтегруватися з ENTSO-E в першому кварталі 2023 року.

Усі технічні та нормативні моменти синхронізації вже були пропрацьовані, протягом цього року нам лишалося тільки пройти два тестові періоди в ізольованому режимі.

Для цього потрібно було тимчасово від’єднатися від системи росії і білорусі, з якими Україна була зв’язана ще з часів СРСР, і пропрацювати автономно 3 дні у лютому і 3 дні у червні – коли споживання електроенергії є найбільшим і найменшим.

Українська енергосистема вийшла в ізольований режим опівночі на 24 лютого. А через декілька годин росія почала широкомасштабне вторгнення, почавши ракетний обстріл України.

За цим збігом прочитується в тому числі давнє прагнення росії "зламати" роботу української енергосистеми.

Вони сподівалися, що ми не витримаємо – і бомбили ТЕЦи, захопили Запорізьку атомну станцію, порушували енергозабезпечення. Але попри те, що тест виявився набагато "стресовішим", ніж ми розраховували, українська енергосистема вистояла і довела свою надійність.

І з великою впевненістю в своїх силах у останній день роботи в ізольованому режимі ми прийняли рішення, що Україна не стане приєднуватися назад до енергосистем росії та білорусі.

Вдячний нашим міжнародним колегам, особливо єврокомісару з енергетики Кадрі Сімпсон, що відгукнулись на заклик України про пришвидшення синхронізації. За цим рішенням стоять сотні годин перемовин, зустрічей, листувань нашої команди протягом цих двох тижнів.

Але 11 березня системними операторами ENTSO-E рішення було ухвалене, і наша екстрена синхронізація успішно завершилася 16 березня 2022 року. На понад рік раніше, ніж ми планували у довоєнний час.

"Енергетичний безвіз" для надійності і безпеки

Угода про асоціацію Україна-ЄС зближує наші нормативні бази. Безвізовий режим сприяє вільним поїздкам українців до Євросоюзу.

Синхронізація енергосистем України та Європи об’єднує нас на одному з найбільш ключових рівнів – енергетичному. Це означає, що Україна розірвала останній зв’язок з диктаторськими режимами росії та білорусі, який вимушено зберігався з часів СРСР.

Наступним – і завершальним – кроком європейської інтеграції України тепер є інтеграція політична. Саме це робить приєднання до ENTSO-E таким важливим для нас.

До 24 лютого ми змушені були покладатися на енергосистему росії та білорусі, якщо б з’явилася необхідність отримати аварійну допомогу. Не треба пояснювати, наскільки абсурдно це виглядало: розраховувати на допомогу держави, яка веде проти нас війну.

Саме тому ми не могли повернутись до енергосистеми окупантів і були готові працювати в ізольованому режимі скільки потрібно часу.

Тепер все змінилося. Ми становимо спільний енергетичний простір з ЄС, спільний "енергетичний фронт". Якщо виникне аварійна ситуація у нас – ми гарантовано отримаємо електроенергію з Європи.

Якщо потрібно буде екстрено "перекрити" європейські потреби – ми зможемо це зробити. Надійна робота енергосистеми полягає не лише у генерації електроенергії, але також у балансуванні попиту і пропозиції.

Споживання електроенергії відбувається нерівномірно, тому часто питання, куди спрямувати вже вироблену енергію, є не менш важливим, ніж саме виробництво.

Оскільки тепер Україна є частиною великого енергетичного простору, ми за необхідності зможемо робити технічні перетоки електроенергії. Це дозволить значно зменшити потребу в утриманні резервів генеруючих потужностей і зменшити обсяги відключень відновлюваної генерації.

Є ще низка технологічних ініціатив, які дозволять збільшити пропускну здатність наших енергомереж, фактичну пропускну здатність між ОЕС України та країнами ENTSO-E до 4 і навіть 5 ГВт.

Це більше, ніж навіть попередній перетин між ОЕС України та рф, він складав близько 3 ГВт. Синхронізація дозволить значно підвищити надійність роботи нашої енергосистеми, зменшити собівартість виробництва електроенергії за рахунок більш економічного використання генеруючих потужностей. І, отже, підвищить безпеку постачання електричної енергії споживачам.

Наступний крок: спільний енергетичний ринок з ЄС

Об’єднання енергосистем України та континентальної Європи – це перший і найважливіший крок для створення спільного ринку, але ще не ринок як такий.

Поки що ми не можемо ні продавати електроенергію в країни ENTSO-E, ні купувати у них. Можемо здійснювати лише технологічний обмін електричною енергією (технічні перетоки) й отримувати або надавати аварійну допомогу.

При технічній синхронізації йдеться більше не про економіку, а про безпеку і надійність роботи енергосистеми. Синхронізація ринків – це наступний етап.

Відчутний економічний ефект з’явиться, коли ми зможемо торгувати електроенергією з Європою.

Тут є кілька факторів.

Можливість продавати електричну енергію з усієї території України до країн ENTSO-E суттєво покращить ефективність роботи національної генерації.

У нас є періоди енергопрофіцитні, коли з’являється надлишок електроенергії, яка не споживається в Україні. Як наслідок, падає ціна і застосовується розвантаження через балансові обмеження, у тому числі для атомних енергоблоків.

Після синхронізації ринків ця проблема фактично перестане існувати, оскільки надлишки електричної енергії можуть продаватися за двосторонніми договорами на спотових ринках за кордон.

Тобто замість обмежень буде продаж, і компанії-виробники зможуть покращити свою комерційну діяльність.

Це також дасть потужний стимул для розвитку національної відновлюваної енергетики. І Європа, яка орієнтована на зелений перехід, зможе інвестувати кошти в будівництво сонячних станцій чи вітропарків в Україні для того, щоб купувати нашу зелену електричну енергію.

Другим є фактор несумісності максимумів споживання електричної енергії. Кожна європейська країна має свій максимум споживання, прив’язаний переважно до часового поясу і рівня природної освітленості.

В Україні, яка розташована східніше, він наступатиме раніше. Тому в момент пікового споживання, коли електрична енергія є найбільш дорогою, у Європі вона може бути дешевше, оскільки там максимум споживання ще не наступив.

За рахунок комерційних перетоків можна згладжувати ці піки – і купувати в цей момент електроенергію в ЄС. А коли Україна проходить максимум свого навантаження і входить в ніч, Європа входить на максимум споживання.

Отже, в цей період, замість того, щоб знижувати навантаження на генерацію, у нас з’явиться можливість продавати електроенергію до країн ЄС за максимально вигідними цінами.

Фатальні помилки путіна

Західні ЗМІ останнім часом багато пишуть про те, що путін, починаючи вторгнення в Україну, прорахувався. Він неправильно оцінив як рівень підготовки наших Збройних Сил, так і готовність українців захищати себе від окупантів.

Так само він неправильно оцінив і стійкість української енергосистеми, професійність наших енергетиків, які щогодини, щодня працюють над тим, щоб українці отримували електроенергію – військові і цивільні, домогосподарства і підприємства.

У нас теж є бойові втрати – з початку вторгнення на робочих місцях та при ліквідації аварій загинуло вже більше 10 енергетиків. І за їхні смерті окупанти понесуть відповідальність після перемоги України.

Але також путін прорахувався у своїй оцінці міжнародної спільноти. Він сподівався, що напад на Україну примусить кожного думати про себе – натомість отримав безпрецедентне згуртування на підтримку України.

І поки над росією, яка прямує в ізоляцію, опускається нова залізна завіса, Україна невідворотно стає частиною Європейського Союзу.