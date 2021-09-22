Доходы государства от продажи леса выросли более чем в 10 раз

В липні цього року набрали чинності зміни в законодавстві щодо торгівлі деревиною. Головним нововведенням стало те, що продавці цієї продукції нарешті отримали змогу вести свою діяльність через біржі.

Про умови та переваги цієї процедури раніше розповідав мій колега, заступник гендиректора "Української енергетичної біржі" Костянтин Шевчук.

Серпень став першим повним місяцем, протягом якого торгівля відбувалась за новими правилам. Тож, маємо можливість підвести перші прикладні підсумки.

Порівняння торгівлі деревиною наочніше всього показати через зведену таблицю. В ній відображено результати продажу на "старих" майданчиках (Prozorro.Sales), та "нових" торгових платформах (товарних біржах).

Отже, для порівняння були взяті дані про торги необробленою деревиною за серпень 2021 року.

Показник Товарні біржі Prozorro.Sales Виставлений обсяг 502,9 тис. куб.м 53,3 тис. куб.м Реалізований обсяг 466,1 тис. куб.м 33,5 тис. куб.м Вартість реалізованого обсягу 1 382 млн грн 117,14 млн грн Середній показник зросту ціни 46% 7% Максимальний зріст ціни 530% 42% Кількість кроків аукціону 530 3

(Джерело: ЛІАЦ, УЕБ, timber.prozorro.sale, bi.prozorro)

Держава за серпень отримала додатковий дохід на 316,9 млн грн з урахуванням ПДВ більше, відносно виставленої на торги початкової вартості необробленої деревини.

Аналізуючи дані з таблиці, можна побачити, що торги на товарних біржах показують кращі результати. Так, при невеликій кількості аукціонів відносно Прозорро.Продажі, на УЕБ за серпень реалізовано в 13,3 разів більше необробленої деревини.

Окрім всього УЕБ забезпечила 18% доходу від продажу деревини на Прозорро.Продажі, та стала лiдером серед майданчикiв цієї системи, що дає право робити порівняння та висновки.

Можна зробити висновок, що після запровадження нових правил торгівлі вартість реалізації деревини видобувними компаніями значно зросла.

Якщо в когось цей стрибок викликає подив, то даремно. Однією зі складових успіху реалізації товару лісовими господарствами є те, що, якщо раніше їх клієнти могли конкурувати між собою лише в три кроки (це максимальна кількість ставок, які можливо зробити на Прозорро.Продажі), то наразі кількість кроків для охочих купити деревину необмежена.

Окрім цієї переваги, у бірж є ще кілька. Їх видно з порівняння торгівлі необробленою деревиною на товарних біржах та Prozorro.Sales.

Показник Товарні біржі Prozorro.Sales Максимальна кількість кроків аукціону ∞ 3 Відслідковування ціни під час торгів + - Фінансовий моніторинг + - Вдосконалення торгових систем + -

Беручи до уваги згадані дані, було підраховано, що, торгуючи на товарних біржах, державні виробництва мають змогу додатково заробити до 1 млрд грн за 2021 рік, що є вкрай потрібним для вдосконалення власних технологій, робіт, пов’язаних з відновленням лісів тощо.

А значить це той унікальний випадок, коли все що потрібно державі для фіксації фінансового успіху в цьому конкретному сегменті – лише контролювати, аби правила гри виконувались.